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Маникюр, который калечит: правда об операции, которую скрывают от владельцев кошек

Зоосфера

Представьте, что вам отрезают фаланги пальцев — только потому, что кому-то так удобнее. Именно это происходит с кошками, которым удаляют когти.

Лапы
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лапы

На операционном столе кошка теряет не просто когти — у неё буквально отрезают последнюю фалангу каждого пальца. То есть — кончики костей. Это сравнимо с тем, как если бы человеку ампутировали пальцы до первой фаланги. Звучит ужасно? Для животного — это реальность.

О последствиях редко говорят в открытую

  • мучительные и пожизненные последствия;
  • нарушается вся анатомия лапы;
  • развиваются хронические боли;
  • кошка теряет баланс, подвижность и защиту.

Животное больше не может нормально ходить, лазать, бегать. Прыжки становятся опасными. Со временем страдают суставы и позвоночник — ведь опора уже не та, вес тела распределяется неестественно. Она не сможет залезть на дерево, убежать, защититься. Ни шанса на выживание. Для неё это приговор. Без права на спасение.

Но страдает не только тело — меняется и психика

Кошка без когтей становится пугливой, нервной, впадает в панику без причины. Может начать метить территорию — и уже не в лоток. Раздражённость и тревожность становятся нормой.

Печально, но миф о "мягкой и безопасной" операции всё ещё жив.
На деле же — это полноценная ампутация. Никакой "щадящей" версии не существует. Потребность точить когти — не вредная привычка, а базовый инстинкт. Как дыхание. Его нельзя вырезать скальпелем. Зато можно перенаправить.

Решение

Решение куда проще и человечнее — когтеточки. Разные по типу и текстуре, в доступных местах.

Добавьте немного воспитания — и проблема исчезнет. Когда кошка лезет на мебель, не кричите и не наказывайте — отвлеките, покажите альтернативу. Работает только терпение и поощрение.

Дайте питомцу то, чего он просит не словами — право оставаться целым.

Уточнения

Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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