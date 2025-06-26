Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями

Побаловать своего четвероногого друга считает священным долгом каждый собаковод. Кроме игрушек и почесываний за ухом, многие хотя бы раз в неделю покупают питомцу что-нибудь вкусное. Но чтобы угощение приносило радость, а не вред, важно соблюдать баланс.
Если собака получает лакомства слишком часто, они теряют свою ценность как награда. Особенно это критично при тренировках — угощение должно оставаться мотивацией, а не рутиной. Сытая собака не воспринимает вкусняшку как поощрение, и эффективность дрессировки снижается.
Лакомства не должны составлять более 10% от суточного рациона. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями: лишним весом, проблемами с пищеварением, диабетом и другими болезнями. Если вы запланировали тренировку с поощрениями, скорректируйте основной приём пищи — уменьшите его, чтобы компенсировать добавленные калории.
Лучше всего использовать мелкие, мягкие кусочки, которые собака сможет проглотить сразу и не отвлечётся от процесса дрессировки. Это могут быть:
Нежелательно давать:
Эти продукты не только тяжело перевариваются, но и могут быть опасны для здоровья питомца.
Чтобы собака чётко связала выполнение команды с получением награды, угощение должно появляться немедленно после нужного действия. Это закрепляет положительный опыт и делает процесс обучения эффективным.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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