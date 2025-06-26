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Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями

1:54
Зоосфера

Побаловать своего четвероногого друга считает священным долгом каждый собаковод. Кроме игрушек и почесываний за ухом, многие хотя бы раз в неделю покупают питомцу что-нибудь вкусное. Но чтобы угощение приносило радость, а не вред, важно соблюдать баланс.

Хозяйка кормит собаку
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хозяйка кормит собаку

Поощрение с умом: лакомство как инструмент, а не цель

Если собака получает лакомства слишком часто, они теряют свою ценность как награда. Особенно это критично при тренировках — угощение должно оставаться мотивацией, а не рутиной. Сытая собака не воспринимает вкусняшку как поощрение, и эффективность дрессировки снижается.

Калории и здоровье: где проходит грань

Лакомства не должны составлять более 10% от суточного рациона. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями: лишним весом, проблемами с пищеварением, диабетом и другими болезнями. Если вы запланировали тренировку с поощрениями, скорректируйте основной приём пищи — уменьшите его, чтобы компенсировать добавленные калории.

Какие лакомства подойдут

Лучше всего использовать мелкие, мягкие кусочки, которые собака сможет проглотить сразу и не отвлечётся от процесса дрессировки. Это могут быть:

  • варёное мясо (курица, говядина);
  • сыр в небольшом количестве;
  • морковь (особенно если питомцу нравятся овощи).

Нежелательно давать:

  • кости;
  • жареное, жирное, солёное;
  • копчёности.

Эти продукты не только тяжело перевариваются, но и могут быть опасны для здоровья питомца.

Награда и связь: важно вовремя и правильно

Чтобы собака чётко связала выполнение команды с получением награды, угощение должно появляться немедленно после нужного действия. Это закрепляет положительный опыт и делает процесс обучения эффективным.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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