Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить
Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию
От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку
Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались
Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon
Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой
Секрет блестящих и сильных волос — в одной простой привычке до душа
Инвестиции испарились: что происходит с рынком жилья в Петербурге
Сколько шагов в день нужно делать, чтобы оставаться здоровым в 65+? Ответ вас не удивит, но придерживаться его — это вызов

Лоток не там — и дом в опасности: как один предмет рушит кошачий мир и ваше спокойствие

1:59
Зоосфера

Знаете, что может испортить жизнь и вам, и вашей кошке? Обычный лоток. Точнее — его неправильное расположение.

Лоток
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лоток

Место для кошачьего туалета — не просто "поставил где попало, и всё". Это почти наука. Потому что кошки — существа с характером: им нужно, чтобы было и уединённо, и безопасно, и при этом… видно, что происходит вокруг. Полная изоляция их пугает, но и публичность вызывает стресс.

Идеальное место

Идеальный уголок — это место с хорошим обзором, но в стороне от людских маршрутов. Не на проходе, не на виду, но и не в шкафу или за стиралкой.

Важно: путь к лотку должен быть прямой и всегда доступный. Кошка не будет перебираться через коробки или протискиваться за мебель. Если ей неудобно — она просто найдёт себе другой, несанкционированный "туалет".

Громкие звуки — враг номер один

Стиральная машина, пылесос, духовка, обогреватель — всё это превращает лоток в зону стресса. Шум, вибрации, жара — и всё, ваша кошка начинает "мстить" тапкам или коврам.

Дети

Ещё один запрет — детская территория. Если рядом носятся малыши, кидаются кубиками и вопят мультики, расслабиться в такой "уборной" кошке точно не получится.

Зона трапезы

И, конечно, никакого соседства с миской. Кошки — настоящие чистюли. Еда и туалет в одном углу? Это как обедать в общественном туалете. Смешение запахов от корма и наполнителя для них — гастрономический кошмар. А отвращение к лотку — прямой путь к "казусам" по всей квартире.

Тишина, уединение с возможностью наблюдать, свободный подход и подальше от кухни и детской — это всё, что нужно. Уважайте инстинкты питомца — и вы сэкономите нервы, время и бутылку пятновыводителя.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Мотор не тянет, салон скрипит: какие авто 2025 года разочаровали с первых дней
Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Люди погубят океан, чтобы остановить глобальное потепление, — учёные
Кредитные карты: 34% россиян используют их без переплат, 7% предпочитают не платить
Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать
Японская ходьба — это хит: вот почему ее стоит попробовать
Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает
Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете
Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.