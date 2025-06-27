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Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы

2:53
Зоосфера

Вы гуляете со своим питомцем по городу в разгар летнего дня. Вам хочется только одного — найти тень и глоток прохлады. А ваш пес тем временем терпит боль с каждым шагом. Вы, возможно, даже не замечаете этого. Но его подушечки лап в буквальном смысле горят от раскалённого асфальта.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Когда поверхность тротуара прогревается до 60-70 °C, даже обычная прогулка может стать настоящим испытанием. То, что вам кажется просто "тёплым", для собаки может быть невыносимо болезненным — словно она идет босиком по горячим углям.

Почему это так опасно

Температура летом на поверхности асфальта или плитки стремительно растёт, и за считанные минуты может обжечь незащищённые лапы. В результате — ожоги первой и второй степени, волдыри, шелушение, раны, которые легко инфицируются.

Собака не сможет сказать вам о своей боли. Она покажет её поведением: начнёт хромать, поджимать лапы, перестанет идти дальше, будет лизать подушечки, скулить при прикосновении.

Особенно уязвимы:

  • щенки;
  • пожилые псы;
  • собаки с тонкой кожей (например, китайские хохлатые);
  • животные с уже повреждёнными лапами.

Как проверить, не слишком ли горячо

Приложите тыльную сторону ладони к асфальту. Если не можете продержать руку 7 секунд — прогулка по такой поверхности собаке противопоказана.

Как защитить лапы от ожогов

  • Гуляйте рано утром или поздно вечером, когда поверхность земли уже остыла.
  • Выбирайте тень и траву, избегайте асфальта, раскалённого песка или плитки.
  • Используйте защитный воск или бальзам, создающий барьерную плёнку. Наносите за 15-20 минут до выхода.
  • Собачьи ботиночки — отличный вариант, но потребуется время, чтобы питомец к ним привык.
  • После прогулки внимательно осмотрите лапы: ищите покраснения, трещины, волдыри.

Если подозреваете ожог

  • Промойте лапы прохладной (но не ледяной!) водой.
  • Немедленно обратитесь к ветеринару.
  • Нельзя мазать ожог ни маслом, ни спиртом, ни сметаной!
  • Обеспечьте прохладное место с мягкой подстилкой, чтобы питомец мог восстановиться.

Одна из самых сильных болей

Животные переносят боль стойко, но ожог лап — это одно из самых мучительных состояний. Не подвергайте собаку страданиям из-за банального невнимания к тому, по чему она ходит. Лапы — её единственная "обувь", и забота о них летом должна быть такой же, как о своих ногах на раскалённом пляже.

Защищая лапы, вы делаете прогулку безопасной, а лето — счастливым, а не мучительным временем для вашего пса.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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