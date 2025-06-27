Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы

Вы гуляете со своим питомцем по городу в разгар летнего дня. Вам хочется только одного — найти тень и глоток прохлады. А ваш пес тем временем терпит боль с каждым шагом. Вы, возможно, даже не замечаете этого. Но его подушечки лап в буквальном смысле горят от раскалённого асфальта.
Когда поверхность тротуара прогревается до 60-70 °C, даже обычная прогулка может стать настоящим испытанием. То, что вам кажется просто "тёплым", для собаки может быть невыносимо болезненным — словно она идет босиком по горячим углям.
Температура летом на поверхности асфальта или плитки стремительно растёт, и за считанные минуты может обжечь незащищённые лапы. В результате — ожоги первой и второй степени, волдыри, шелушение, раны, которые легко инфицируются.
Собака не сможет сказать вам о своей боли. Она покажет её поведением: начнёт хромать, поджимать лапы, перестанет идти дальше, будет лизать подушечки, скулить при прикосновении.
Особенно уязвимы:
Приложите тыльную сторону ладони к асфальту. Если не можете продержать руку 7 секунд — прогулка по такой поверхности собаке противопоказана.
Животные переносят боль стойко, но ожог лап — это одно из самых мучительных состояний. Не подвергайте собаку страданиям из-за банального невнимания к тому, по чему она ходит. Лапы — её единственная "обувь", и забота о них летом должна быть такой же, как о своих ногах на раскалённом пляже.
Защищая лапы, вы делаете прогулку безопасной, а лето — счастливым, а не мучительным временем для вашего пса.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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