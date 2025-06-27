Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы гуляете со своим питомцем по городу в разгар летнего дня. Вам хочется только одного — найти тень и глоток прохлады. А ваш пес тем временем терпит боль с каждым шагом. Вы, возможно, даже не замечаете этого. Но его подушечки лап в буквальном смысле горят от раскалённого асфальта.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка с собакой

Когда поверхность тротуара прогревается до 60-70 °C, даже обычная прогулка может стать настоящим испытанием. То, что вам кажется просто "тёплым", для собаки может быть невыносимо болезненным — словно она идет босиком по горячим углям.

Почему это так опасно

Температура летом на поверхности асфальта или плитки стремительно растёт, и за считанные минуты может обжечь незащищённые лапы. В результате — ожоги первой и второй степени, волдыри, шелушение, раны, которые легко инфицируются.

Собака не сможет сказать вам о своей боли. Она покажет её поведением: начнёт хромать, поджимать лапы, перестанет идти дальше, будет лизать подушечки, скулить при прикосновении.

Особенно уязвимы:

щенки;

пожилые псы;

собаки с тонкой кожей (например, китайские хохлатые);

животные с уже повреждёнными лапами.

Как проверить, не слишком ли горячо

Приложите тыльную сторону ладони к асфальту. Если не можете продержать руку 7 секунд — прогулка по такой поверхности собаке противопоказана.

Как защитить лапы от ожогов

Гуляйте рано утром или поздно вечером, когда поверхность земли уже остыла.

Выбирайте тень и траву, избегайте асфальта, раскалённого песка или плитки.

Используйте защитный воск или бальзам, создающий барьерную плёнку. Наносите за 15-20 минут до выхода.

Собачьи ботиночки — отличный вариант, но потребуется время, чтобы питомец к ним привык.

После прогулки внимательно осмотрите лапы: ищите покраснения, трещины, волдыри.

Если подозреваете ожог

Промойте лапы прохладной (но не ледяной!) водой.

Немедленно обратитесь к ветеринару.

Нельзя мазать ожог ни маслом, ни спиртом, ни сметаной!

Обеспечьте прохладное место с мягкой подстилкой, чтобы питомец мог восстановиться.

Одна из самых сильных болей

Животные переносят боль стойко, но ожог лап — это одно из самых мучительных состояний. Не подвергайте собаку страданиям из-за банального невнимания к тому, по чему она ходит. Лапы — её единственная "обувь", и забота о них летом должна быть такой же, как о своих ногах на раскалённом пляже.

Защищая лапы, вы делаете прогулку безопасной, а лето — счастливым, а не мучительным временем для вашего пса.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

