Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя

В лесу его боятся все: волки, рыси, кабаны. Он шумный, огромный, вспыльчивый и никогда не шутит.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь

"Хозяин тайги" — звучит гордо. Но за этим титулом скрывается мохнатый тиран, которому чужды приличия. Медведь не терпит гостей, расставляет пахучие метки, царапает деревья и демонстративно заявляет: "Это всё моё!" Звери прочитывают предупреждение мгновенно. Унюхал волк медвежий след — свернул с маршрута. Рысь — на дерево. Кабан — в кусты. Никто с бурым не спорит.

Без лишних слов: он громче действия

Когда медведь встаёт на задние лапы, он становится почти в два раза выше — это его способ показать: "Я не шучу". Вес взрослого самца — до 600 кг, скорость на рывке — до 60 км/ч. Даже "Восход" по просёлку уступит.

Кто попробует оспорить его право на поляну — рискует вылететь в кусты с травмами. Агрессия вспыхивает внезапно, особенно весной — в сезон голода. Тогда даже волчью стаю он разгоняет одним рыком. Мясо он чаще отбирает, чем добывает сам — такой стиль жизни называют клептопаразитизмом. По-простому: "Отдай, это моё".

Скряга и ревнивец

Если бурый добыл что-то стоящее — зарывает еду под мох. Сторожит запасы, словно сейф в лесу. И каждый прохожий автоматически попадает в список "подозреваемых".

Медведь не любит драться, но если уж начал — всё вокруг летит к чертям: муравейники, пни, кусты. Особенно опасны самцы в брачный период — вся тайга замирает от их рёва, а шрамы на шкурах напоминают о прошедших боях.

Да, он отходчив. Но пока "отойдёт", ущерб бывает такой, что лес восстанавливается месяцами.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей собакообразных более коренастым телосложением.

