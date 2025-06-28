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Ваш кот может не вернуться с прогулки — кто ночью приходит в деревню за добычей

1:57
Зоосфера

Она молчаливая, быстрая и почти невидимая. Но когда пятнистая хищница решает, что вы — угроза, спасёт только хладнокровие.

Рысь Гродно 1
Фото: commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рысь Гродно 1

Фраза "рысь не нападает на человека" звучит утешительно — но, увы, не всегда правдиво. Эта кошка весом с мешок картошки способна напасть, и нападает — если что-то пошло не так.

Почему она идёт в атаку

Обычно рысь избегает человека. Мы для неё - шумные, странно пахнущие и непредсказуемые. Но есть три ситуации, когда инстинкт выживания толкает её на конфликт:

  • Бешенство. Самая частая причина. Болезнь стирает страх, и животное атакует даже в деревне.

  • Истощение. Голодная или раненая рысь может вести себя неадекватно.

  • Самооборона. Лезете к котятам, загоняете в угол, забираете добычу — ждите неприятностей.

Реальные нападения

  • Башкирия, 2025 — бешеная рысь напала на мужчину у дома. Он отбился, зверя ликвидировали.

  • Приморье, 2024 — хищница напала на женщину и ребёнка. Спасло то, что была сильно истощена.

  • Беларусь — агрессивная рысь бросалась даже на машину. Два мужчины пострадали.

Признаки опасной рыси

Если видите рысь с прижатыми ушами, дёргающимся хвостом и расширенными зрачками — не медлите. Особенно тревожно, если она не убегает днём, а подходит близко.

Что делать:

  • Не поворачивайтесь спиной, не кричите, отступайте медленно.

  • Звоните в охрану природы или ветеринарную службу.

И да, ваш кот — в группе риска

Рыси часто приходят в деревни и охотятся на кур, кошек и мелких собак. Особенно в лесных регионах: Карелия, Урал, Сибирь.

Уточнения

Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ «рыжий») — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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