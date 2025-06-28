Ваш кот может не вернуться с прогулки — кто ночью приходит в деревню за добычей

Она молчаливая, быстрая и почти невидимая. Но когда пятнистая хищница решает, что вы — угроза, спасёт только хладнокровие.
Фраза "рысь не нападает на человека" звучит утешительно — но, увы, не всегда правдиво. Эта кошка весом с мешок картошки способна напасть, и нападает — если что-то пошло не так.
Обычно рысь избегает человека. Мы для неё - шумные, странно пахнущие и непредсказуемые. Но есть три ситуации, когда инстинкт выживания толкает её на конфликт:
Бешенство. Самая частая причина. Болезнь стирает страх, и животное атакует даже в деревне.
Истощение. Голодная или раненая рысь может вести себя неадекватно.
Самооборона. Лезете к котятам, загоняете в угол, забираете добычу — ждите неприятностей.
Башкирия, 2025 — бешеная рысь напала на мужчину у дома. Он отбился, зверя ликвидировали.
Приморье, 2024 — хищница напала на женщину и ребёнка. Спасло то, что была сильно истощена.
Беларусь — агрессивная рысь бросалась даже на машину. Два мужчины пострадали.
Если видите рысь с прижатыми ушами, дёргающимся хвостом и расширенными зрачками — не медлите. Особенно тревожно, если она не убегает днём, а подходит близко.
Что делать:
Не поворачивайтесь спиной, не кричите, отступайте медленно.
Звоните в охрану природы или ветеринарную службу.
Рыси часто приходят в деревни и охотятся на кур, кошек и мелких собак. Особенно в лесных регионах: Карелия, Урал, Сибирь.
Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ «рыжий») — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?