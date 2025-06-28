Стоит, не моргает, не пьёт неделю — и всё равно выживает: как он это делает

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они спят стоя, разговаривают по ночам и имеют давление, которое убило бы любого человека. Кто они? Жирафы — удивительные существа, которые вас точно удивят.

Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жираф

Их родина — не только Африка

Хотите верьте, хотите нет, но предки жирафов когда-то жили… в Европе. 8 миллионов лет назад климат изменился, и они мигрировали. Те, кто ушёл в Африку, выжили. А вот азиатская ветвь — исчезла.

Они поют — и только по ночам

Учёные долго считали, что жирафы не умеют издавать сложные звуки. Но в 2015 году в зоопарках зафиксировали: по ночам они гудят. Зачем? Пока загадка. Возможно, так они поддерживают связь в темноте.

Детский сад для жирафов — не выдумка

Когда детёныши подрастают, самки оставляют их в импровизированном "детсаде", где за малышами присматривает одна взрослая особь. Остальные в это время спокойно едят.

Язык длиной с линейку и слюна против шипов

Жирафы обожают акацию, несмотря на её колючки. Их 45-сантиметровый сине-фиолетовый язык ловко собирает листья, а вязкая слюна защищает ЖКТ от повреждений.

Да, у вас столько же позвонков

И у вас, и у жирафа — по 7 шейных позвонков. Только вот их размер впечатляет: 28 см против ваших полутора. А всё ради высокого роста — ведь даже новорождённый жираф выше человека.

Настоящие гипертоники с сердцем в 11 килограммов

Чтобы прокачать кровь на такую высоту, нужно давление 280/180. Для этого у жирафа есть мощное сердце весом до 11 кг — абсолютный рекорд среди наземных млекопитающих.

Уникальные пятна и минимум сна

Рисунок на теле каждого жирафа — как отпечаток пальца. А спят они всего 4-5 часов в сутки, часто стоя, чтобы быстро убежать от хищников.

Пьют редко, бегают быстро

Из-за длинной шеи пить воду — целое испытание. Поэтому жирафы утоляют жажду раз в несколько дней. Зато в случае опасности способны разогнаться до 52 км/ч.

Но жирафов становится всё меньше…

Если в 1985 году в дикой природе их было 150 тысяч, то сегодня — менее 97 тысяч. Они уже исчезли из семи стран, и три подвида под угрозой исчезновения.

Уточнения

Жира́ф (лат. Giraffa camelopardalis; от араб. زرافة‎ зарафа) — парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых. Самое высокое наземное животное планеты.

