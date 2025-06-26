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Собака на барбекю: почему летние пикники заканчиваются в ветклинике

2:23
Зоосфера

Лето, пикники, барбекю… и кукурузные початки на каждой тарелке. И вот на горизонте появляется пара глаз — собака с надеждой смотрит на лакомство. Но стоит ли делиться? Ответ категоричен: нет, кукурузный початок — не угощение, а реальная угроза для здоровья собаки.

Собака на пикнике
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака на пикнике

Почему нельзя?

Сама кукуруза собакам не вредит. Более того, в зёрнах есть витамины группы B, клетчатка и магний. Но початок — жёсткий, волокнистый и практически не переваривается.

Даже если собака проглотит небольшой кусок, он может застрять в кишечнике, и тогда без хирургии не обойтись.

"Я не раз видел, как собак экстренно везли в клинику после того, как они нашли початки в мусоре или на гриле. Часто хозяева даже не догадывались о рисках", — рассказывает ветеринар с 14-летним стажем.

Что может случиться:

  • Закупорка кишечника — самое опасное. Симптомы: вялость, рвота, боль в животе и отказ от еды. Это повод немедленно ехать к врачу.
  • Опасность удушья — особенно у мелких собак и "прожорливых" пород.
  • Раздражение ЖКТ — осколки могут травмировать слизистую, вызывая диарею и воспаление.
  • Токсичные добавки — масло, соль, чеснок и специи опасны. А излишний жир грозит панкреатитом.

А кукурузу — можно?

Можно, но только без початка. Снимите зёрна, не добавляйте масло и специи. Небольшая порция варёной кукурузы может стать полезным дополнением к рациону, если у собаки нет аллергии на злаки.

Чем заменить?

Если ваш пёс обожает жевать, вот безопасные альтернативы:

  • Игрушки из каучука, набитые лакомствами или натуральным арахисовым маслом (без ксилита).
  • Нейлоновые жевательные кости — только специально предназначенные для собак, чтобы не повредить зубы.
  • Жевательные лакомства для зубов — помогают и с чисткой, и с занятостью.
  • Морковь и сладкий картофель — в сыром виде и под контролем.

Если собака всё-таки стащила початок — не ждите симптомов, звоните ветеринару сразу. Иногда от скорости реакции зависит жизнь питомца.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Существует предположение, что кукуруза — самое древнее хлебное растение в мире.

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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