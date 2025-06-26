Кошачий трон занят: во Франции выбрали популярное имя, которое чаще всего дают кошкам

Во Франции любят кошек — и это не просто слова. В 2024 году в стране официально зарегистрировано 8 661 696 усатых-полосатых. Среди них самок чуть больше — 4 495 368, а самцов — 4 166 407.
Но как зовут этих пушистых любимцев и какие породы французы выбирают чаще всего?
Лидером уже не первый год остаётся имя Нала — так зовут 7884 кошки. Видимо, героиня-львица из "Короля Льва" оставила особенно тёплый след в сердцах французов. Следом за ней идёт Симба, и на третьем месте — Тигра, имя с хищным характером.
Кстати, судя по этим именам, многие хозяева вдохновляются мультфильмами и дикой природой.
Что касается пород, здесь всё гораздо консервативнее:
Все данные предоставлены Национальным файлом I-Cad, в который вносят кошек, официально идентифицированных и не объявленных умершими. Возраст этих животных — не старше 13,5 лет.
Такой объём зарегистрированных питомцев говорит не только о любви французов к пушистым компаньонам, но и об уровне ответственности: всё больше хозяев официально регистрируют своих кошек.
А выбор имён и пород — это зеркало культурных предпочтений.
"Король Лев" (англ. The Lion King) — американский анимационный музыкальный драматический фильм о взрослении 1994 года производства студии Walt Disney Feature Animation и рассказывает историю Симбы, юного льва, который должен стать преемником своего отца Муфасы.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
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