Молчаливые герои природы под угрозой: кто защищает нас от эпидемий, пока мы этого не замечаем

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Падальщики — те самые незаметные "санитары" природы, без которых планете грозит экологическая катастрофа. Но сейчас они массово вымирают. Исследование Стэнфордского университета показывает: более трети позвоночных некрофагов — под угрозой исчезновения.

Фото: Own work by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гиена

Почему это важно?

Падальщики перерабатывают мертвые организмы и возвращают питательные вещества в биосистему. Они есть почти в каждом классе живых существ: от бактерий до млекопитающих.

Этот процесс — не просто уборка, а важнейший элемент круговорота органики. Если эта цепочка разорвется, последствия могут быть катастрофическими.

Кто под ударом?

Как сообщает сайт Москва 24 учёные проанализировали данные по 1 376 видам наземных, морских и пресноводных падальщиков. 36% из них сокращаются в численности или находятся под угрозой.

Больше всего страдают облигатные некрофаги — те, чья диета почти полностью состоит из падали. Это, например, грифы, кондоры и тасманийские дьяволы.

Что происходит, если их становится меньше?

Там, где исчезают крупные падальщики, появляются их "заменители" — крысы и одичавшие собаки. Проблема в том, что именно они чаще становятся переносчиками опасных болезней, передающихся человеку.

Пример из Индии: в 1990-х резкое сокращение грифов вызвало рост популяции бродячих собак. Результат — около 39 миллионов укусов и почти 50 тысяч смертей от бешенства.

Или Эфиопия — гиены там ежегодно "утилизируют" до 200 тонн животноводческих отходов, предотвращая вспышки сибирской язвы и туберкулеза.

Почему мы игнорируем падальщиков?

Они кажутся многим отталкивающими, даже опасными. Но это лишь предрассудки. На деле — это важнейшие звенья в поддержании экологического баланса и безопасности людей.

Исследователи надеются, что общество сможет изменить отношение к этим незаметным труженикам природы.

Уточнения

Падальщик некрофаг или трупоед — животное, питающееся мертвечиной, падалью. Противопоставляется хищнику, однако эти типы питания не исключают друг друга (например, пятнистые гиены обычно охотятся за добычей, но и падалью не брезгуют).

