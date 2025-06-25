Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодая картошка за 20 минут: идеальный рецепт на каждый день
Кожа, как после салонного ухода, и плюс энергия — благодаря этим пяти продуктам
Язык роботов ворвался в жизнь: вот как нейросети влияют на человеческое общение
Пассажиры, после того как телефонная трубка была поставлена на стол, могли насладиться роскошным концертом… — писала газета Гудок 26 июня 1921 года
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Удивите гостей! Как добавить необычные ингредиенты в привычные драники
На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете

Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят

2:35
Зоосфера

Ваш кот вдруг начинает закапывать миску с едой, как будто это его лоток? А пёс вылизывает ваше лицо так, будто вы только что вышли из коптильни? Спокойно — вы не одиноки. И нет, они не сошли с ума. Всё это имеет вполне логичное объяснение… по их меркам.

Кошка на подоконнике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка на подоконнике

Почему кот прячет еду

Кошки часто пытаются "закопать" еду — это поведение уходит корнями в инстинкты. В дикой природе таким образом они маскируют остатки добычи, чтобы не привлекать хищников. А если корм не нравится — его и вовсе стоит "зарыть". Похоже на оскорбление? На самом деле — способ выживания.

Зачем кошка приносит мышей

Нет, это не месть. Это забота! Кошка считает вас беспомощным существом, неспособным охотиться. Мёртвая мышь у порога — это подарок и урок одновременно. Так мама-кошка учит котят. Просто вы, по её мнению, "самый большой и самый глупый котёнок".

Почему собака ест траву

Не всегда ради "чистки желудка". Иногда это просто вкусно. Для многих собак трава — как жвачка или ледяное мороженое: свежо, хрустит, бодрит. Конечно, переусердствовать с этим не стоит, но если она выбирает пару стеблей на прогулке — не паникуйте.

Облизывания и поцелуи

Когда пёс лижет вам лицо с особым энтузиазмом, это вовсе не всегда про любовь. Так он может проявлять привязанность, подчинение — или просто исследовать, нет ли у вас на коже чего-нибудь вкусного. Например, следов еды… или крема с запахом ванили.

Разбрасывание корма — это тест

Да, и не только. Некоторые животные действительно "проверяют" еду на безопасность. Если они чувствуют себя неуверенно или однажды отравились, корм может быть разложен по полу — так проще понять, что с ним всё в порядке.

Телефон — главный соперник

Если питомец постоянно лезет между вами и смартфоном — дело не в капризе. Просто он ревнует. В его глазах вы слишком много внимания отдаёте странному блестящему предмету, который никогда не нюхаете и не облизали ни разу. Подозрительно, правда?

Не всё так просто

Поведение животных часто кажется нам нелепым или смешным. Но за каждым странным поступком скрывается логика, пусть и не наша. Они чувствуют мир иначе — но точно так же хотят быть понятыми.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Домашние животные
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом Аудио 
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём
Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.