Могли ли пингвины летать? Удивительная история их эволюции, которую раскрыли учёные

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы, наверное, не раз видели пингвинов в зоопарках или на экранах телевизоров, где они уверенно скользят по льду или плавают в холодных водах. Но вот вопрос: почему эти милые птицы не умеют летать? Ведь у них есть крылья. Ответ на этот вопрос может удивить вас!

Фото: commons.wikimedia.org by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорский пингвин

Когда-то пингвины летали? История их эволюции

Научные исследования показали, что пингвины — это не всегда были нелетающие птицы. Древние пингвины, судя по останкам, нашли в Новой Зеландии, когда-то были похожи на альбатросов — птиц, которые способны совершать долгие перелёты.

Их крылья, вероятно, были большими, и эти птицы могли бы летать. Однако со временем их тело адаптировалось к жизни в водоемах, и способность к полету была утрачена. Что же привело к таким изменениям?

Почему пингвины не могут летать

Чтобы птица могла летать, нужно поддерживать баланс между несколькими силами: тяжестью, сопротивлением, подъемной силой и тягой. У пингвинов есть крылья, но они не приспособлены для полета, ведь их строение — это скорее "крылья для плавания".

Полые кости, обтекаемое тело и лёгкость помогают птицам легко взлетать. Но у пингвинов кости плотные и тяжёлые, что идеально подходит для их водной жизни. Пингвины используют свои крылья для ныряния и плавания, а не для полета в воздухе.

Что случилось с пингвинами, что они утратили способность летать

Процесс эволюции пингвинов заставил их адаптироваться к жизни в холодных водах Южного полушария. Сильные крылья, которые когда-то служили для полета, стали мощными "руками" для подводного плавания. Пингвины развили более плотные кости и увеличили желудок, что помогает им собирать достаточное количество пищи в океане.

Энергия для жизни в холоде: зачем пингвины отказались от полетов

Жизнь в суровых климатах, где холод и лёд — постоянные спутники, требовала новых стратегий выживания. Полет — это огромная трата энергии. Если бы пингвины продолжали летать, они бы расходовали слишком много энергии, необходимой для поддержания тепла в экстремальных условиях.

Пингвины решили пойти по другому пути: вместо того, чтобы летать, они стали мастерами подводного плавания, что идеально соответствует их среде обитания.

Пингвины против альбатросов: различия в стратегии

Интересно, что их ближайшие родственники — альбатросы — используют ветер для сохранения энергии во время полетов. Их большие крылья и способность использовать потоки воздуха позволяют им путешествовать на дальние расстояния, тратя минимум сил.

Пингвины же выбрали другой путь — жизнь в воде, где они не только умеют эффективно плавать, но и добывать пищу, расходуя гораздо меньше энергии, чем в воздухе.

Уникальность пингвинов: прирученные океаном

Всё в их эволюции — продумано. Пингвины стали отличными пловцами и охотниками, идеально адаптированными к жизни в водной среде. К тому же, почти все виды пингвинов обитают в регионах, где нет крупных наземных хищников, и им не нужно беспокоиться о необходимости летать, спасаясь от опасности.

Вместо полетов пингвины посвятили себя освоению океанов, и эта стратегия оказалась невероятно успешной.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

