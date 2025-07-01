Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки

Сверхбольшие клыки самцов бабируссы сулавесийской — явление, которое долгое время вызывало недоумение у ученых. Эти свиньи, обитающие на острове Сулавеси, известны не только своим необычным внешним видом, но и тем, что их клыки не имеют аналогов в животном мире. Но что скрывается за этим странным "украшением"?
У самцов бабируссы клыки достигают колоссальных размеров. Они могут вырасти так, что проходят сквозь верхнюю челюсть, а у старых самцов кончики клыков зачастую врастают в кожу лба или загибаются в спираль. Нижние клыки тоже довольно велики, но они растут традиционным для свиней образом. Это зрелище настолько необычно, что долгое время служило предметом обсуждения среди ученых.
С конца XIX века эти клыки становились объектом критики теории Дарвина. Как мог естественный отбор создать столь странную и, казалось бы, бесполезную структуру? Ведь такие огромные клыки не приспособлены для борьбы с хищниками или для добычи пищи. На первый взгляд, это казалось бы нелепым элементом. Однако разгадка заключена в половой селекции.
Для бабируссы такие клыки — это не просто странность, а важный атрибут мужской привлекательности. Они служат символом силы и здоровья, как украшение для самцов, которые таким образом привлекают самок. У самок бабирусс есть только нижние клыки, и те намного меньше.
На острове Сулавеси, где обитают бабируссы, до прихода людей не было крупных хищников, от которых нужно было бы защищаться. Это объясняет, почему огромные клыки не играют защитную роль. В то же время, такие клыки не мешают бабируссе питаться растительностью. В отличие от обычных свиней, которые являются всеядными, бабируссы — чистые вегетарианцы. Их сложный желудок позволяет эффективно перерабатывать листья и стебли, а загнутые клыки не препятствуют этому процессу.
Бабируссы имеют сложный желудок, похожий на жвачных животных. В нем живут бактерии, которые помогают расщеплять клетчатку растений. Это позволяет бабируссе переваривать грубую растительность, такую как листья и стебли, которые составляют её рацион. Загнутые клыки не мешают этим процессам, ведь они не служат для жевания травы.
Бабируссы — удивительные животные, чьи гигантские клыки стали объектом научных раздумий на протяжении многих лет. Эти клыки — не просто странность природы, а важный элемент полового отбора, который демонстрирует силу и здоровье самца. И хотя такие клыки не помогают в защите или добыче пищи, они играют важную роль в размножении и привлекают внимание самок.
Бабиру́сса (лат. Babyrousa babyrussa) — вид парнокопытных млекопитающих из семейства свиных подотряда свинообразных.
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