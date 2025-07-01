Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сверхбольшие клыки самцов бабируссы сулавесийской — явление, которое долгое время вызывало недоумение у ученых. Эти свиньи, обитающие на острове Сулавеси, известны не только своим необычным внешним видом, но и тем, что их клыки не имеют аналогов в животном мире. Но что скрывается за этим странным "украшением"?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зубастая свинья бабирусса

Огромные клыки, которые не мешают жизни

У самцов бабируссы клыки достигают колоссальных размеров. Они могут вырасти так, что проходят сквозь верхнюю челюсть, а у старых самцов кончики клыков зачастую врастают в кожу лба или загибаются в спираль. Нижние клыки тоже довольно велики, но они растут традиционным для свиней образом. Это зрелище настолько необычно, что долгое время служило предметом обсуждения среди ученых.

Проблема для теории Дарвина

С конца XIX века эти клыки становились объектом критики теории Дарвина. Как мог естественный отбор создать столь странную и, казалось бы, бесполезную структуру? Ведь такие огромные клыки не приспособлены для борьбы с хищниками или для добычи пищи. На первый взгляд, это казалось бы нелепым элементом. Однако разгадка заключена в половой селекции.

Половой отбор: клыки как символ силы

Для бабируссы такие клыки — это не просто странность, а важный атрибут мужской привлекательности. Они служат символом силы и здоровья, как украшение для самцов, которые таким образом привлекают самок. У самок бабирусс есть только нижние клыки, и те намного меньше.

Почему такие клыки не мешают бабируссе питаться

На острове Сулавеси, где обитают бабируссы, до прихода людей не было крупных хищников, от которых нужно было бы защищаться. Это объясняет, почему огромные клыки не играют защитную роль. В то же время, такие клыки не мешают бабируссе питаться растительностью. В отличие от обычных свиней, которые являются всеядными, бабируссы — чистые вегетарианцы. Их сложный желудок позволяет эффективно перерабатывать листья и стебли, а загнутые клыки не препятствуют этому процессу.

Уникальный желудок бабируссы

Бабируссы имеют сложный желудок, похожий на жвачных животных. В нем живут бактерии, которые помогают расщеплять клетчатку растений. Это позволяет бабируссе переваривать грубую растительность, такую как листья и стебли, которые составляют её рацион. Загнутые клыки не мешают этим процессам, ведь они не служат для жевания травы.

Клыки бабируссы как ключ к её выживанию и размножению

Бабируссы — удивительные животные, чьи гигантские клыки стали объектом научных раздумий на протяжении многих лет. Эти клыки — не просто странность природы, а важный элемент полового отбора, который демонстрирует силу и здоровье самца. И хотя такие клыки не помогают в защите или добыче пищи, они играют важную роль в размножении и привлекают внимание самок.

Уточнения

Бабиру́сса (лат. Babyrousa babyrussa) — вид парнокопытных млекопитающих из семейства свиных подотряда свинообразных.

