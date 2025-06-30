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Она убивает до 15 животных за ночь: мифы и правда о черноногой кошке

4:09
Зоосфера

С виду это маленькая кошка, но на самом деле — настоящий убийца. Черноногая кошка, или муравьиный тигр, — один из самых опасных хищников на планете, который превосходит по эффективности даже тигров. Но не дайте её милашной внешности вас обмануть: за её нежным взглядом скрывается зверь, способный уничтожить свою жертву с поразительной скоростью и точностью.

Черноногая кошка в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черноногая кошка в пустыне

Маленький убийца с большими возможностями

Черноногая кошка живёт в суровых пустынях Южной Африки, где она заняла место главного хищника. Несмотря на свои скромные размеры и миловидный внешний вид, эта кошка является одним из самых смертоносных существ среди кошачьих.

Её меню разнообразно и включает 55 видов животных — от мелких грызунов до животных, значительно превышающих её размер. За одну ночь она может убить до 15 особей, что делает её эффективнее даже известных хищников, таких как львы и тигры.

Секреты охотника: как она убивает

Черноногая кошка не использует суперспособности или секретные навыки, чтобы быть эффективной в охоте. Все, что ей нужно, — это быстрый метаболизм, который позволяет ей есть каждые 50 минут. Этот маленький хищник может устраивать забеги на 16 километров в поисках пищи, что делает её невероятно выносливой и труднопобедимой.

Черноногая кошка не теряет время зря. Она может либо внезапно напасть на жертву, либо медленно и терпеливо ждать в засаде. В её арсенале — небыстрая, но очень точная атака.

Невероятная меткость

Не зря её называют муравьиным тигром — её убийственная эффективность на охоте значительно превосходит даже самые устрашающие хищники. Это маленькое создание может убивать с вероятностью 80% — для сравнения, львы и тигры достигают этого показателя только в 20% случаев.

Как она справляется с жарой

Жизнь в пустыне требует определённых адаптаций. Черноногая кошка научилась добывать воду не только из питьевых источников, но и прямо из тушек своих жертв. Когда на улице очень жарко, она может выгнать из укрытия других животных, таких как дикобраз или трубкозуб, чтобы найти убежище от палящего солнца.

Идеальный охотник и мать

Когда приходит время для размножения, черноногая кошка не отличается от других кошачьих: самка привлекает самца, и вскоре в её логове появляются котята. 1-2 котёнка — это всё, что она может иметь, но эти малыши растут быстро и начинают охотиться, как только подрастут. Мать, конечно, защищает своих детей до последнего, даже если приходится сражаться с шакалами.

Вызовы для выживания

Не все так радужно, как кажется. Падение численности популяции черноногих кошек связано с деградацией земель, что уменьшает их охотничьи угодья. Эта угроза вынуждает этих великолепных хищников бороться за место под солнцем, но к счастью, они не против размножаться в неволе, что позволяет поддерживать популяцию на приемлемом уровне.

Стать ли владельцем черноногой кошки

Некоторые богатые люди не упускают шанс завести такую экзотическую кошку, но с возрастом эти звери становятся неуправляемыми бестиями. Многие владельцы вскоре понимают, что не смогут справиться с её дикой природой, и вынуждены передавать её в зоопарки.

Черноногая кошка — это не просто маленькое животное с милой мордочкой. Это настоящий терминатор, который легко может стать самым опасным хищником в вашем доме. Лучше всего наслаждаться её великолепием в дикой природе или зоопарке, чем пытаться приручить. А если вам всё-таки хочется домашнего питомца, лучше завести обычного кота — иначе рискуете стать 56-м постоянным блюдом этого пушистого киллера.

Уточнения

Черноногая кошка (лат. Felis nigripes, малая пятнистая кошка) — млекопитающее из семейства кошачьих, один из самых мелких современных представителей этого семейства (средняя масса — 1,6 кг, длина тела 36-52 см, хвоста — 13-20 см).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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