Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гуси — большие, часто непокорные птицы, которые мы обычно ассоциируем с домашними животными или дикими обитателями озёр. Но вот что интересно: у этих птиц есть нечто, что напоминает зубы. Удивительно, но на самом деле это не совсем зубы. Давайте разберемся, зачем гусям эти странные образования и что они с ними делают.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гусь с открытым клювом

Гуси и их зубы — что это на самом деле

Смотрим на клюв гуся: по его краям и даже на языке видны мелкие зубцы. Обычно зубы — это признак хищников, но гуси питаются исключительно растительностью. Так зачем же им эти острые выросты? На самом деле, это не зубы в привычном смысле, а так называемые томии — хрящевые выросты, которые помогают гусю выполнять важные функции. Они не имеют зубной эмали и не похожи на зубы млекопитающих, так что, строго говоря, у гусей нет настоящих зубов.

Как работают томии

Томии, расположенные по краям клюва, играют ключевую роль в питании. Гусь, захватывая траву, резким движением головы отрывает её от земли. Зазубрины на клюве действуют как зажимы, помогая зафиксировать растения. Это похоже на использование пинцета, но для травы и водорослей. Таким образом, гуси могут эффективно собирать и потреблять растительную пищу.

Кроме того, эти "зубчики" играют роль природного фильтра. Когда гусь пьет воду, частицы грязи, водоросли и другие мелкие мусорные компоненты застревают в зазубринах, предотвращая попадание нежелательных веществ в пищевод. Это своего рода природный сито.

Улыбка гуся и её скрытый смысл

На клюве некоторых гусей можно заметить так называемое "гримасничающее пятно" — участок на задней части клюва, где томии особенно заметны. Это вызывает ощущение, что гусь улыбается. На самом деле, этот участок играет важную роль при питании под водой, служа фильтром для отделения съедобных частиц от воды.

Кроме того, у гуся есть ещё одна удивительная особенность — шипы на языке, называемые нитевидными сосочками. Они не являются вкусовыми органами, но помогают удерживать пищу и манипулировать ею в ротовой полости. Эти шипы также помогают проталкивать пищу в пищевод, способствуя процессу питания и фильтрации жидкости.

Могут ли зубы гуся быть опасными

Хотя гуси не имеют настоящих зубов, их клюв с острыми выростами всё равно может быть опасен. Когда гусь чувствует угрозу своему потомству или территории, он может укусить. Да, укусы гусей не смертельны, но они могут быть болезненными. Особенно агрессивны эти птицы в период гнездования, когда они защищают своё гнездо от любых вторжений.

Гуси — птицы с характером

Гуси известны своей территориальностью, и даже несмотря на то, что они были одомашнены уже тысячи лет назад, их поведение остаётся довольно диким. Укус гуся может не представлять смертельной угрозы, но при попытке подойти слишком близко к их территории или потомству, будьте готовы к резкому ответу.

Уточнения

Гуси́ные (лат. Anserinae) — подсемейство птиц из семейства утиных отряда гусеобразных (Anseriformes).

