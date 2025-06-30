Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба без корсета и фаты: стильные альтернативы классическому образу невесты
Не повторяйте этих ошибок: чердак, который может испортить дом
Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни

Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали

3:20
Зоосфера

Гуси — большие, часто непокорные птицы, которые мы обычно ассоциируем с домашними животными или дикими обитателями озёр. Но вот что интересно: у этих птиц есть нечто, что напоминает зубы. Удивительно, но на самом деле это не совсем зубы. Давайте разберемся, зачем гусям эти странные образования и что они с ними делают.

Гусь с открытым клювом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гусь с открытым клювом

Гуси и их зубы — что это на самом деле

Смотрим на клюв гуся: по его краям и даже на языке видны мелкие зубцы. Обычно зубы — это признак хищников, но гуси питаются исключительно растительностью. Так зачем же им эти острые выросты? На самом деле, это не зубы в привычном смысле, а так называемые томии — хрящевые выросты, которые помогают гусю выполнять важные функции. Они не имеют зубной эмали и не похожи на зубы млекопитающих, так что, строго говоря, у гусей нет настоящих зубов.

Как работают томии

Томии, расположенные по краям клюва, играют ключевую роль в питании. Гусь, захватывая траву, резким движением головы отрывает её от земли. Зазубрины на клюве действуют как зажимы, помогая зафиксировать растения. Это похоже на использование пинцета, но для травы и водорослей. Таким образом, гуси могут эффективно собирать и потреблять растительную пищу.

Кроме того, эти "зубчики" играют роль природного фильтра. Когда гусь пьет воду, частицы грязи, водоросли и другие мелкие мусорные компоненты застревают в зазубринах, предотвращая попадание нежелательных веществ в пищевод. Это своего рода природный сито.

Улыбка гуся и её скрытый смысл

На клюве некоторых гусей можно заметить так называемое "гримасничающее пятно" — участок на задней части клюва, где томии особенно заметны. Это вызывает ощущение, что гусь улыбается. На самом деле, этот участок играет важную роль при питании под водой, служа фильтром для отделения съедобных частиц от воды.

Кроме того, у гуся есть ещё одна удивительная особенность — шипы на языке, называемые нитевидными сосочками. Они не являются вкусовыми органами, но помогают удерживать пищу и манипулировать ею в ротовой полости. Эти шипы также помогают проталкивать пищу в пищевод, способствуя процессу питания и фильтрации жидкости.

Могут ли зубы гуся быть опасными

Хотя гуси не имеют настоящих зубов, их клюв с острыми выростами всё равно может быть опасен. Когда гусь чувствует угрозу своему потомству или территории, он может укусить. Да, укусы гусей не смертельны, но они могут быть болезненными. Особенно агрессивны эти птицы в период гнездования, когда они защищают своё гнездо от любых вторжений.

Гуси — птицы с характером

Гуси известны своей территориальностью, и даже несмотря на то, что они были одомашнены уже тысячи лет назад, их поведение остаётся довольно диким. Укус гуся может не представлять смертельной угрозы, но при попытке подойти слишком близко к их территории или потомству, будьте готовы к резкому ответу.

Уточнения

Гуси́ные (лат. Anserinae) — подсемейство птиц из семейства утиных отряда гусеобразных (Anseriformes).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Последние материалы
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.