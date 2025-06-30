Почему кошкам нельзя молоко? 5 серьёзных последствий для их здоровья

Многие из нас помнят сцену из мультфильмов, где кошка наслаждается миской молока. Эта картинка закрепилась в массовом сознании, но наука утверждает, что такое поведение может нанести вред вашему питомцу.
Почему молоко вредно для кошек? И что же вместо этого можно предложить пушистому другу? Узнаем все подробности.
Молоко и кошки — это не всегда хорошая комбинация. Хотя многие из нас привыкли видеть изображения кошек, наслаждающихся молоком, на самом деле большинство домашних животных не могут усваивать молочный сахар — лактозу.
У большинства кошек с возрастом вырабатывается мало лактозы — фермента, необходимого для переваривания молочного сахара. Если кошка пьет молоко, не переваривая лактозу, это может привести к ряду неприятных симптомов:
Эти расстройства могут сильно ухудшить самочувствие вашего питомца. К тому же, повторяющиеся проблемы с пищеварением могут вызвать обезвоживание и другие осложнения.
Если ваша кошка проявляет интерес к молоку, лучше предложить ей безопасные альтернативы:
Важно помнить, что в случае с молоком для кошек, чем проще и натуральнее, тем лучше.
Котята, как и все младенцы, нуждаются в молоке в первые недели жизни, но это должно быть молоко их матери или специально приготовленная смесь для котят, а не коровье молоко. Кормление котят коровьим молоком может привести к проблемам с их развитием.
Привычка давать кошкам молоко глубоко укоренилась в культуре и мифах, но важно понимать, что каждый питомец уникален. Лучше всего консультироваться с ветеринаром относительно питания вашего питомца и избегать "народных" практик, которые могут нанести вред.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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