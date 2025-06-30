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Почему кошкам нельзя молоко? 5 серьёзных последствий для их здоровья

2:22
Зоосфера

Многие из нас помнят сцену из мультфильмов, где кошка наслаждается миской молока. Эта картинка закрепилась в массовом сознании, но наука утверждает, что такое поведение может нанести вред вашему питомцу.

Кошка перед миской с молоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка перед миской с молоком

Почему молоко вредно для кошек? И что же вместо этого можно предложить пушистому другу? Узнаем все подробности.

Миф о кошках и молоке: почему это не так безобидно

Молоко и кошки — это не всегда хорошая комбинация. Хотя многие из нас привыкли видеть изображения кошек, наслаждающихся молоком, на самом деле большинство домашних животных не могут усваивать молочный сахар — лактозу.

Почему молоко вредно для взрослых кошек

У большинства кошек с возрастом вырабатывается мало лактозы — фермента, необходимого для переваривания молочного сахара. Если кошка пьет молоко, не переваривая лактозу, это может привести к ряду неприятных симптомов:

  • Диарея.
  • Рвота.
  • Боли в животе.

Эти расстройства могут сильно ухудшить самочувствие вашего питомца. К тому же, повторяющиеся проблемы с пищеварением могут вызвать обезвоживание и другие осложнения.

Что делать, если кошка просит молоко

Если ваша кошка проявляет интерес к молоку, лучше предложить ей безопасные альтернативы:

  • Специальное молоко для кошек, которое не содержит лактозы и легко усваивается.
  • Консервированные корма с молочным вкусом, специально разработанные для кошек.
  • Вода: самый безопасный и необходимый напиток для котёнка в любой возрастной категории.

Важно помнить, что в случае с молоком для кошек, чем проще и натуральнее, тем лучше.

А что насчёт котят

Котята, как и все младенцы, нуждаются в молоке в первые недели жизни, но это должно быть молоко их матери или специально приготовленная смесь для котят, а не коровье молоко. Кормление котят коровьим молоком может привести к проблемам с их развитием.

Чему мы можем научиться

Привычка давать кошкам молоко глубоко укоренилась в культуре и мифах, но важно понимать, что каждый питомец уникален. Лучше всего консультироваться с ветеринаром относительно питания вашего питомца и избегать "народных" практик, которые могут нанести вред.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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