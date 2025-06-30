Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проветривание по часам: главный летний секрет, о котором никто не говорит
Россиянам рассказали о надёжных вложениях: что выбрать, чтобы не потерять сбережения
Дышите грибком? Вот почему кондиционер стал вонять и как это быстро исправить
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать

Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал

3:56
Зоосфера

Каждый хозяин уверен, что его собака — самая умная. Но действительно ли это так? На самом деле, существуют признаки, по которым можно определить, насколько высок интеллектуальный уровень вашего четвероного друга. Исследования показывают, что интеллект собак часто сопоставим с двухлетними детьми, и вот 7 признаков, что ваша собака действительно умна.

Бостон-терьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бостон-терьер

Быстро осваивает новые трюки

  • Если ваша собака учит трюки за считанные минуты, это уже отличный знак! Собак можно обучать с помощью положительного подкрепления, и если ваш питомец быстро находит связь между командой и наградой, значит, его ум на высоте. Такие собаки легко запоминают новые команды и выполняют их с радостью.

Узнает множество слов

  • Некоторые собаки способны запомнить больше слов, чем другие. Среднестатистическая собака может выучить около 165 слов, но есть и исключения. Например, бордер-колли по имени Рико смог выучить более 200 слов и запомнить их на несколько недель. Если ваша собака реагирует на различные команды и имена, это свидетельствует о её хорошем интеллекте.

Прекрасно понимает невербальное общение

  • Собаки не только учат человеческие слова, но и замечают малейшие изменения в нашем поведении. Некоторые питомцы могут "читать" наш язык тела и понимать, когда мы указываем на что-то или изменяется наш взгляд. Умные собаки могут даже распознавать наше настроение и соответствующим образом подстраиваться, утешая нас в трудные моменты.

Он умеет управлять вами

  • Кажется, что собаки могут манипулировать нами с помощью "щенячьих глаз" и хитрых трюков? Это не магия, а результат высокого интеллекта. Умная собака быстро осознает, как использовать наше отношение к ней, чтобы получить желаемое. Например, она может устроить сцену голодного пса, чтобы вы дали ей дополнительные угощения.

Порой попадает в беду — с умом

  • Если ваша собака нарушает правила и раз за разом находит способ пробраться туда, куда ей не следует, это не всегда плохой знак. Это свидетельствует о её способности решать проблемы. Собаки, которые ищут спрятанные лакомства или обходят барьеры, проявляют высокий уровень интеллекта. Хотя иногда такие действия вызывают беспокойство, нельзя не признать, что их изобретательность впечатляет.

Легко решает проблемы

  • Умные собаки могут решить простые головоломки и задачи. Например, они могут научиться открывать двери или манипулировать интерактивными игрушками, чтобы получить вкусняшку. Это умение проявляется, когда собака умеет искать решение проблемы, а не просто повторять действия наугад.

Обожает учёбу

  • Собаки, которые с нетерпением ждут тренировок и любят учить новые трюки, явно обладают высоким интеллектом. Более того, некоторые собаки обучаются даже самостоятельно, наблюдая за людьми. Например, они могут копировать движения хозяев или имитировать их поведение в ответ на внешние раздражители, что также свидетельствует о высокой восприимчивости и умственных способностях.

Как развить ум вашей собаки

Порода и стимулы играют важную роль в когнитивном развитии собаки. Обогащение её окружения с помощью разнообразных интеллектуальных игрушек и задач поможет ей развивать умственные способности. Важно, чтобы обучение оставалось для питомца приятным и интересным процессом. Ваш подход в обучении и регулярные тренировки — ключ к тому, чтобы собака воспринимала обучение как увлекательную игру и укрепляла связь с вами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Россиянам рассказали о надёжных вложениях: что выбрать, чтобы не потерять сбережения
Дышите грибком? Вот почему кондиционер стал вонять и как это быстро исправить
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.