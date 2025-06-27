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Смешной нос, тяжёлое прошлое и добрейшая душа: вся правда о бультерьере

2:00
Зоосфера

Удивительно, но факт: бультерьеров обожают до фанатизма и одновременно требуют запретить. Эти собаки будто бы живут на границе мифа и реальности — в головах у людей.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Они стали символом силы, мемов и страхов. Кто-то видит в них грозное оружие, другие — улыбчивого компаньона с нестандартной внешностью. И, как это ни парадоксально, у обеих сторон есть свои аргументы.

История, которая всё объясняет

В XIX веке мода на жестокие забавы вроде травли животных породила спрос на собак с крепкой хваткой. Так появился гибрид терьера и бульдога. Получился живой энергетик с мускулами — бультерьер.

Позже породу разделили: часть ушла в бойцовую нишу, а "белые джентльмены" Джеймса Хинкса стали украшением салонов и клубов. Бои забыли, но легенды остались.

Легенды против реальности

Бультерьер не более агрессивен, чем любой другой терьер. В нём столько же охотничьего темперамента, сколько у джек рассела или эрделя. Просто булька крупнее — и на его морде нет привычной "собачьей" мимики.

Если владелец не испортил собаку, бультерьер — само очарование. Он веселый, игривый, позитивный. Всегда за любой кипиш, кроме голодовки.

Тот, кто хочет самоутвердиться через силу, вряд ли купит ирландца. А вот устрашающий булька — другое дело. И беда не в собаке, а в людях, выбирающих породу не сердцем, а из эго.

Реальный булька

Это компаньон, весельчак, "гвоздь" любой прогулки. Он может быть терпелив, игрив и невероятно привязан к семье. А вся агрессия — в умах тех, кто его не понял.

Хочется, чтобы мифы ушли в прошлое, а люди видели в бультерьере то, чем он и является — отличной собакой с яркой внешностью и добрым сердцем.

Уточнения

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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