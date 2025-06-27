Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкомаркеты прижмут: в Госдуме предложили запретить продажу рядом с домами и школами
Опрыскиваю помидоры в самую жару — и листья оживают на глазах: запретный приём даёт урожай
Секреты Фабрики звёзд-2: почему Полина Гагарина не подписала контракт с Максимом Фадеевым?
Брови, которые не стираются: один шаг — и взгляд становится сильнее слов
Маркетплейсы и недобросовестная конкуренция: что скрывают онлайн-гиганты
Тодоренко и Топалов раскрыли пол третьего ребёнка: Влад счастлив!
Ленивая пицца: рецепт, который спасёт вас в любой ситуации
Как вернуть стиральную машину в идеальное состояние: боремся с плесенью и запахами без химии
Кнопки побеждают технологии: Volkswagen возвращается к проверенному

На каждой улице — зубастый сосед: почему во Флориде никто не боится аллигаторов

1:42
Зоосфера

В США на 26 миллионов жителей Флориды и Луизианы приходится более 3 миллионов аллигаторов. Выходит, один зубастый на каждые 8,6 человека! И хотя рептилии всё чаще появляются в городах, местные не хватаются за вилы.

Миссисипский аллигатор в Московском зоопарке
Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Миссисипский аллигатор в Московском зоопарке

Почти вымерли — и вернулись

В 1970-х американские аллигаторы были на грани исчезновения. Осталось всего несколько тысяч особей. Их спасли законы и запреты, и вскоре популяция восстановилась. С тех пор аллигаторы под защитой, а люди — на чеку, но без лишней драмы.

Уважение с двух сторон

Да, аллигаторы большие, зубастые, и могут нанести травмы. Но с 1940-х от них погибло всего 34 человека — гораздо меньше, чем от собак или лошадей. Поэтому с ними не воюют, а учатся жить рядом.

В каждом штате Юго-Востока работает служба отлова аллигаторов. Если крокодильчик забрался в бассейн или на гольф-поле — его аккуратно переселят в подходящее место. Без паники, без жертв.

Главное правило — не подходи к воде

Аллигаторы редко уходят далеко от водоёмов. И хотя людей почти не трогают, кошки, собаки и овечки — лакомство. Поэтому местные никогда не выгуливают питомцев у рек и озёр.

Аллея аллигаторов

Во Флориде есть трасса длиной 170 км, прозванная Аллеей аллигаторов. Рептилии тут спокойно греются на асфальте, а люди — просто объезжают. Вроде и апокалипсис, но очень вежливый.

Уточнения

Аллига́торы (лат. Alligator, исп. el lagarto — ящерица) — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) и китайский аллигатор (Alligator sinensis).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Алкомаркеты прижмут: в Госдуме предложили запретить продажу рядом с домами и школами
Опрыскиваю помидоры в самую жару — и листья оживают на глазах: запретный приём даёт урожай
Секреты Фабрики звёзд-2: почему Полина Гагарина не подписала контракт с Максимом Фадеевым?
Брови, которые не стираются: один шаг — и взгляд становится сильнее слов
Маркетплейсы и недобросовестная конкуренция: что скрывают онлайн-гиганты
На каждой улице — зубастый сосед: почему во Флориде никто не боится аллигаторов
Тодоренко и Топалов раскрыли пол третьего ребёнка: Влад счастлив!
Ленивая пицца: рецепт, который спасёт вас в любой ситуации
Как вернуть стиральную машину в идеальное состояние: боремся с плесенью и запахами без химии
Кнопки побеждают технологии: Volkswagen возвращается к проверенному
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.