На каждой улице — зубастый сосед: почему во Флориде никто не боится аллигаторов

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В США на 26 миллионов жителей Флориды и Луизианы приходится более 3 миллионов аллигаторов. Выходит, один зубастый на каждые 8,6 человека! И хотя рептилии всё чаще появляются в городах, местные не хватаются за вилы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Миссисипский аллигатор в Московском зоопарке

Почти вымерли — и вернулись

В 1970-х американские аллигаторы были на грани исчезновения. Осталось всего несколько тысяч особей. Их спасли законы и запреты, и вскоре популяция восстановилась. С тех пор аллигаторы под защитой, а люди — на чеку, но без лишней драмы.

Уважение с двух сторон

Да, аллигаторы большие, зубастые, и могут нанести травмы. Но с 1940-х от них погибло всего 34 человека — гораздо меньше, чем от собак или лошадей. Поэтому с ними не воюют, а учатся жить рядом.

В каждом штате Юго-Востока работает служба отлова аллигаторов. Если крокодильчик забрался в бассейн или на гольф-поле — его аккуратно переселят в подходящее место. Без паники, без жертв.

Главное правило — не подходи к воде

Аллигаторы редко уходят далеко от водоёмов. И хотя людей почти не трогают, кошки, собаки и овечки — лакомство. Поэтому местные никогда не выгуливают питомцев у рек и озёр.

Аллея аллигаторов

Во Флориде есть трасса длиной 170 км, прозванная Аллеей аллигаторов. Рептилии тут спокойно греются на асфальте, а люди — просто объезжают. Вроде и апокалипсис, но очень вежливый.

Уточнения

Аллига́торы (лат. Alligator, исп. el lagarto — ящерица) — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) и китайский аллигатор (Alligator sinensis).

