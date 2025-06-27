Встретили росомаху в лесу — вот что нужно сделать немедленно

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Молчаливая, быстрая, непредсказуемая — росомаха может стать таёжным кошмаром для любого, кто нарушил её границы. Она не нападает просто так, но может рвануть в бой, если решит, что вы — угроза. Поэтому главный совет при встрече с ней — не провоцируйте.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner -, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Росомаха, также россомаха

Как распознать росомаху

Следы напоминают отпечатки медвежонка: лапы большие, ступни широкие, а задние конечности длиннее передних. Добавьте зловонный запах — словно где-то рядом поселился армейский скунс. Если его учуяли — стоит отступить. Росомаха метит территорию и недвусмысленно намекает: "Это моё".

Что делает её опасной

С виду — пушистая куница, а по сути — миниатюрный терминатор: весом до 30 кг, с мощными челюстями, длинными когтями и умением без шума вскрыть хлев. Она быстро учится, умеет избегать капканов, и даже различает отраву по запаху. Её не удивить.

Если росомаха позволила себя обнаружить, значит посчитала вас источником ущемления её росомашьих прав.

Как вести себя при встрече

Не паникуйте. Крик — сигнал к атаке. Росомаха — не лось, убегать не станет, а вот рвануть в вашу сторону вполне может.

Не приближайтесь. Фото на память может закончиться шрамами. Не делайте резких движений.

Не бегите. Спокойно отступайте, не поворачиваясь спиной. Покажите, что признаёте её главенство.

Не надейтесь на размер. Росомаха нападёт и на медведя, если решит, что ей угрожают.

Даже если случайности сведут вас лицом к лицу, помните: лучшее противостояние — то, которого удалось избежать.

Уточнения

Росома́ха также россома́ха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского — «обжора»).

