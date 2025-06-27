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Встретили росомаху в лесу — вот что нужно сделать немедленно

1:49
Зоосфера

Молчаливая, быстрая, непредсказуемая — росомаха может стать таёжным кошмаром для любого, кто нарушил её границы. Она не нападает просто так, но может рвануть в бой, если решит, что вы — угроза. Поэтому главный совет при встрече с ней — не провоцируйте.

Росомаха, также россомаха
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner -, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Росомаха, также россомаха

Как распознать росомаху

Следы напоминают отпечатки медвежонка: лапы большие, ступни широкие, а задние конечности длиннее передних. Добавьте зловонный запах — словно где-то рядом поселился армейский скунс. Если его учуяли — стоит отступить. Росомаха метит территорию и недвусмысленно намекает: "Это моё".

Что делает её опасной

С виду — пушистая куница, а по сути — миниатюрный терминатор: весом до 30 кг, с мощными челюстями, длинными когтями и умением без шума вскрыть хлев. Она быстро учится, умеет избегать капканов, и даже различает отраву по запаху. Её не удивить.

Если росомаха позволила себя обнаружить, значит посчитала вас источником ущемления её росомашьих прав.

Как вести себя при встрече

  • Не паникуйте. Крик — сигнал к атаке. Росомаха — не лось, убегать не станет, а вот рвануть в вашу сторону вполне может.

  • Не приближайтесь. Фото на память может закончиться шрамами. Не делайте резких движений.

  • Не бегите. Спокойно отступайте, не поворачиваясь спиной. Покажите, что признаёте её главенство.

  • Не надейтесь на размер. Росомаха нападёт и на медведя, если решит, что ей угрожают.

Даже если случайности сведут вас лицом к лицу, помните: лучшее противостояние — то, которого удалось избежать.

Уточнения

Росома́ха также россома́ха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского — «обжора»).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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