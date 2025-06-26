Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

5:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они оба принадлежат к семейству псовых, но вопрос о том, могут ли волки и лисы дать потомство, до сих пор вызывает споры у любителей животных. Существуют ли такие гибриды в природе? И возможно ли их появление теоретически? Ответ науки оказался не только интересным, но и довольно категоричным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Волк и лиса

Почему волки и лисы не могут скрещиваться

На первый взгляд кажется логичным допустить возможность их спаривания — ведь и волки, и лисы относятся к одному семейству. Однако реальность куда сложнее.

Главная причина кроется в генетике. Волки относятся к роду Canis, а лисы — к роду Vulpes. Их эволюционные пути разошлись около 12 миллионов лет назад. Чтобы понять масштаб этого расстояния, достаточно сказать, что они примерно так же далеки друг от друга, как человек от павиана.

Но дело не только в родственных связях. Волки обладают 78 хромосомами, тогда как у лис — всего 34. Такая колоссальная разница практически исключает возможность создания жизнеспособной зиготы. Даже если бы каким-то образом сперматозоид волка оплодотворил яйцеклетку лисы (или наоборот), клеточные механизмы просто не смогли бы корректно распределить такой разный набор хромосом. Итог — невозможность развития полноценного организма.

Размер и образ жизни — ещё один барьер

Разница между этими животными очевидна не только на уровне ДНК. Рыжая лисица весит всего 5-8 кг, в то время как взрослый серый волк может достигать 30-65 кг, а в некоторых случаях и больше. В холке лиса обычно не превышает 40 см, тогда как волк легко достигает 80 см.

Кроме того, волки — социальные животные. Они живут стаями, где существует строгая иерархия, совместная охота и защита территории. Лисы, напротив, почти всегда ведут одиночный образ жизни и собираются вместе лишь на время размножения.

И наконец, при встрече в дикой природе у этих животных нет ни поведенческой, ни биологической мотивации к взаимодействию. В большинстве случаев лиса предпочитает как можно быстрее скрыться от волка, который может быть для неё угрозой.

Но как тогда объяснить случай с догсином

Несмотря на невозможность гибрида лисы и волка, в 2021 году в Бразилии был зафиксирован редчайший случай, который удивил весь научный мир. После того как животное с необычной внешностью попало в приют из-за дорожного инцидента, ветеринары заподозрили, что перед ними нечто особенное. Проведённые генетические тесты подтвердили невероятное — перед ними был гибрид домашней собаки и пампасной лисицы.

Его прозвали догсином — от португальского graxaim-do-campo (название пампасной лисицы). Животное имело уши, характерные для лисиц, и при этом лаяло, как собака. Учёные установили, что у него было 76 хромосом — результат комбинации 78 хромосом собаки и 74 — у пампасной лисицы (Lycalopex gymnocercus).

Почему это стало возможным? Дело в том, что пампасная лисица — не "настоящая" лиса в привычном понимании. Она относится не к роду Vulpes, а к роду Lycalopex, куда входят южноамериканские "ложные лисицы". Генетически они гораздо ближе к собакам и волкам, чем рыжая лисица.

А как же легендарный "докс" из музея

В британском музее Гросвенора в Честере до сих пор хранится экспонат под названием "докс" — якобы гибрид лисицы и собаки. По легенде, этот необычный зверь появился после того, как самец лисы спарился с домашней собакой на барже, стоявшей в канале неподалёку от деревни Бистон.

Однако никакого подтверждения этой истории так и не найдено. Более того, никаких генетических анализов этого экспоната никогда не проводилось. Большинство биологов сегодня уверены: это либо ошибка, либо обычный таксидермический курьёз, созданный для привлечения посетителей.

История Вильгельма Нимейера

В XIX веке директор Ганноверского зоологического сада Вильгельм Нимейер утверждал, что смог получить потомство от пары — самца лисы и самки собаки. По его словам, собака родила четверых детёнышей, но один умер при рождении, а остальные погибли в течение нескольких дней.

Если этот случай и был реальным, то он, скорее, доказывает невозможность появления жизнеспособных гибридов между собаками и лисами. Их генетическая несовместимость слишком велика.

Почему волки и собаки могут скрещиваться, а с лисами — нет

Ответ кроется в родстве. Домашняя собака — это фактически подвид волка (Canis lupus familiaris). Поэтому у них совпадает количество хромосом (78), и барьеров для успешного спаривания практически нет. Именно поэтому гибриды собаки и волка — волкособы — вполне реальны и даже достаточно распространены.

В случае же с лисами генетический разрыв слишком велик, чтобы его можно было преодолеть. У Vulpes vulpes (рыжая лисица) всего 34 хромосомы против 78 у волка и собаки — почти в два с половиной раза меньше.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

