Не все так мило, как кажется: что происходит, когда кошки встречают братьев и сестёр спустя годы

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Семейные связи у людей зачастую сохраняются на всю жизнь. Но распространяется ли это правило на наших пушистых друзей? Узнают ли кошки своих братьев и сестёр спустя годы разлуки? И как в целом устроены родственные связи у этих животных? Ответы на эти вопросы оказались не такими однозначными, как может показаться на первый взгляд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котята

Родственные связи у кошек — сложнее, чем вы думали

Мало кто знает, но в одном помёте котят могут быть дети от разных отцов. Это биологическое явление называется суперфекундацией. Самка в течение короткого периода способна спариваться с несколькими самцами, и каждая яйцеклетка может быть оплодотворена сперматозоидом от разного кота.

Также кошка способна забеременеть уже в первые дни предыдущей беременности, если условия позволяют.

Эти особенности приводят к интересным последствиям:

Котята из одного помёта могут иметь разных отцов.

Между братьями и сёстрами может быть разница в возрасте в несколько дней, хоть это и не всегда заметно.

Разнообразие окрасов и внешних черт у котят одного помёта — частое явление именно по этой причине.

Узнают ли кошки своих родственников во взрослом возрасте

Для начала важно понять: у кошек отсутствует понятие семьи в человеческом понимании. Заботой о потомстве занимается исключительно мать. Самец после спаривания не участвует в воспитании котят и, по сути, остаётся для них совершенно незнакомым.

По мере взросления кошки утрачивают способность распознавать своих братьев и сестёр как родственников. Как только животное достигает половой зрелости (обычно между 6 и 12 месяцами в зависимости от породы), оно перестаёт ассоциировать других кошек с семьёй.

Тем не менее, это не значит, что кошки совсем не распознают друг друга. Они прекрасно отличают знакомых особей от незнакомых благодаря феноменально развитому обонянию. Ключевую роль здесь играют феромоны — химические соединения, которые несут информацию о половом состоянии, настроении, здоровье и даже социальной роли животного.

Память кошек — как она работает

Кошки обладают отличной обонятельной памятью. Они хорошо запоминают запахи, а значит — и тех, с кем взаимодействовали ранее. Помимо запаха, они способны распознавать друг друга по звукам — мурлыканью, мяуканью, фырканью и другим вокализациям.

У кошек есть как кратковременная память (на несколько часов), так и долговременная, которая может сохраняться на годы. Кроме того, кошки обладают эпизодической памятью — они способны запоминать конкретные события, связанные с местом, действиями и даже с присутствием других существ.

Однако время — слабое место памяти кошек. Они не способны точно определить, как давно произошло то или иное событие. Это означает, что если кошка встретит своего брата или сестру через несколько лет, она, возможно, узнает его по запаху, но не воспримет как родственника. Скорее — как знакомую кошку из прошлого опыта.

Есть ли у кошек эмоциональная память

Да. Кошки способны запоминать не только факты, но и эмоции. Если отношения с другим животным были дружелюбными — играли, ухаживали друг за другом — то встреча спустя годы, скорее всего, вызовет положительные ассоциации. Но это касается не родственных связей, а личного опыта взаимодействия.

То есть кошка помнит, с кем ей было хорошо, и наоборот — кого она побаивалась или недолюбливала.

Исключение — если росли вместе

Если братья и сёстры остаются вместе и продолжают жить в одном доме, между ними формируется крепкая социальная связь, которая может сохраняться всю жизнь. Но опять же — это не связано с кровным родством, а с привычкой и совместным опытом.

Живя вместе, кошки учатся общаться, выстраивают иерархию, делят территорию, ухаживают друг за другом. В этом случае они воспринимают друг друга как членов одной социальной группы, но не как семью в человеческом понимании.

Инбридинг у кошек: что нужно знать владельцам

Кошки не распознают родственные связи при выборе партнёра для размножения. Это значит, что брат и сестра из одного помёта, выросшие отдельно, вполне могут спариться при встрече во взрослом возрасте. Более того, спаривание возможно и между родителями и потомством.

С биологической точки зрения у животных отсутствует понятие инцеста. Это исключительно человеческая моральная категория. В животном мире действует простой закон — продолжение рода любой ценой.

Однако для кошек такой выбор может иметь серьёзные последствия. Инбридинг (скрещивание близких родственников) увеличивает риск:

пороков сердца;

неврологических нарушений;

заболеваний глаз;

ослабления иммунитета;

бесплодия;

укороченной продолжительности жизни.

К сожалению, именно на инбридинге основано выведение многих пород кошек. Например, мейн-куны, персидские и сиамские породы на ранних стадиях селекции страдали от множества наследственных заболеваний. Поэтому сегодня ответственные заводчики уделяют огромное внимание генетическому разнообразию, чтобы минимизировать риски.

Как избежать нежелательного родственного спаривания

Самый эффективный способ — стерилизация или кастрация питомца. Эта процедура не только предотвращает проблемы с нежелательным потомством, но и значительно снижает риски развития ряда заболеваний, в том числе онкологии.

Стерилизованная кошка становится спокойнее, меньше метит территорию, не страдает от гормональных всплесков и не участвует в драках за партнёров.

Кошки действительно способны узнавать тех животных, с которыми уже контактировали ранее. Для этого они используют не зрение, а прежде всего обоняние, слух и различные поведенческие сигналы. Однако родственные связи не имеют для них значения, если они не провели вместе значительную часть жизни.

Память у кошек может быть долговременной, особенно если взаимодействие с другим животным сопровождалось сильными эмоциями — как положительными, так и негативными. При этом кошки не испытывают эмоциональной привязанности к родственникам только на основе родства. Но если они росли вместе и долго жили бок о бок, между ними могут сформироваться прочные социальные связи, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

