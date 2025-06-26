Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании

Ещё недавно казалось, что эта птица навсегда исчезла с просторов Иберийской системы. Однако природа вновь преподнесла сюрприз — спустя целый век в горах Монкайо-Сориано родился первый птенец бородача (Gypaetus barbatus), которого уже окрестили символом надежды для всех защитников дикой природы.
Эта потрясающая новость пришла из Испании, где специалисты зафиксировали первое за сто лет успешное естественное размножение бородача в районе Монкайо. Пара этих редких птиц смогла вырастить птенца без вмешательства человека — событие, которого не происходило в этом регионе с начала XX века.
Рождение птенца — результат многолетней работы команд по сохранению биоразнообразия. Предыдущие попытки возродить популяцию в 2020 и 2021 годах заканчивались неудачей. Однако специалисты не опустили руки, и их настойчивость наконец увенчалась успехом.
Новорождённого бородача назвали Монкайо — в честь живописного региона, который объединяет границы Кастилии и Леона, а также Арагона. Этот символичный жест подчёркивает значимость события не только для конкретного района, но и для всей страны.
Чтобы лучше понять, как птица адаптируется к жизни в дикой природе, на неё был установлен GPS-передатчик. С его помощью орнитологи смогут отслеживать маршруты передвижения, исследовать поведенческие особенности и оперативно реагировать на возможные угрозы.
На волне этого успеха природоохранные организации вновь поднимают вопрос о присвоении склонy Сориана-дель-Монкайо статуса природного парка. Такой статус уже действует на арагонской стороне, и его расширение стало бы важным шагом к защите не только бородачей, но и всех обитателей этого уникального уголка природы.
Создание природного парка обеспечит долгосрочную охрану среды обитания, усилит меры против браконьерства, регламентирует туризм и поможет сохранить редкие виды растений и животных.
За этим достижением стоит слаженная работа трёх ключевых организаций:
Хунта Кастилии и Леона (региональное правительство).
Правительство Арагона.
Фонд по сохранению бородача (FCQ — Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos).
Одна из координаторов проекта Ана Лопес Вера отмечает, что этот случай стал результатом многолетнего мониторинга. Специалисты круглосуточно наблюдали за парой: самцом без отметок и самкой по кличке Эзка, которая была окольцована в Наварре ещё в 2015 году.
Во время инкубационного периода орнитологи обеспечили максимальное спокойствие для птиц, минимизировав любые помехи со стороны человека. Когда птенец подрос, команда аккуратно поймала его, чтобы провести обязательные процедуры: маркировку, взятие биометрических данных и установку GPS-передатчика.
Эта операция потребовала привлечения высококвалифицированных специалистов — группы альпинистов по высотным работам и ветеринаров, которые следили за тем, чтобы животное не испытало стресса.
Бородач — одна из самых уникальных хищных птиц в мире. Его рацион почти полностью состоит из костей. Сильнейшая соляная кислота в его желудке позволяет перерабатывать даже самые плотные костные структуры, что недоступно ни одному другому пернатому хищнику.
Таким образом, бородач играет ключевую роль в поддержании чистоты горных экосистем. Он утилизирует останки животных, предотвращая распространение инфекций и поддерживая экологическое равновесие.
На европейском уровне бородач включён в список уязвимых видов, а в Испанском каталоге исчезающих видов он имеет статус "находящегося под угрозой исчезновения". Причин — множество:
Отравление ядами, предназначенными для борьбы с хищниками.
Потеря среды обитания из-за сельскохозяйственного освоения и строительства.
Столкновения с линиями электропередач.
Браконьерство и нелегальный отлов.
Сегодня основная популяция бородачей сохранилась в Пиренеях. Однако усилиями орнитологов и экологов птицы постепенно возвращаются в другие регионы Испании:
Пикос-де-Эуропа.
Бетическая система.
Баскские горы.
Иберийская система, включая Монкайо.
Проекты по восстановлению популяции включают выпуск выращенных в неволе особей, мониторинг диких популяций и просветительскую работу с местными жителями.
История рождения птенца в Монкайо — это не просто случайный успех, а важный сигнал. Она показывает, что при должных усилиях возможно восстановление даже тех видов, которые считались утраченными для конкретного региона.
Сейчас судьба бородача зависит не только от ученых и властей, но и от общества. Расширение природоохранных зон, внедрение образовательных программ и повышение ответственности людей за сохранение природы — ключевые факторы для дальнейших успехов.
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