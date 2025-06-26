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Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании

5:44
Зоосфера

Ещё недавно казалось, что эта птица навсегда исчезла с просторов Иберийской системы. Однако природа вновь преподнесла сюрприз — спустя целый век в горах Монкайо-Сориано родился первый птенец бородача (Gypaetus barbatus), которого уже окрестили символом надежды для всех защитников дикой природы.

Следы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы

Возвращение спустя век

Эта потрясающая новость пришла из Испании, где специалисты зафиксировали первое за сто лет успешное естественное размножение бородача в районе Монкайо. Пара этих редких птиц смогла вырастить птенца без вмешательства человека — событие, которого не происходило в этом регионе с начала XX века.

Рождение птенца — результат многолетней работы команд по сохранению биоразнообразия. Предыдущие попытки возродить популяцию в 2020 и 2021 годах заканчивались неудачей. Однако специалисты не опустили руки, и их настойчивость наконец увенчалась успехом.

Птенец получил имя Монкайо

Новорождённого бородача назвали Монкайо — в честь живописного региона, который объединяет границы Кастилии и Леона, а также Арагона. Этот символичный жест подчёркивает значимость события не только для конкретного района, но и для всей страны.

Чтобы лучше понять, как птица адаптируется к жизни в дикой природе, на неё был установлен GPS-передатчик. С его помощью орнитологи смогут отслеживать маршруты передвижения, исследовать поведенческие особенности и оперативно реагировать на возможные угрозы.

Будет ли Монкайо природным парком

На волне этого успеха природоохранные организации вновь поднимают вопрос о присвоении склонy Сориана-дель-Монкайо статуса природного парка. Такой статус уже действует на арагонской стороне, и его расширение стало бы важным шагом к защите не только бородачей, но и всех обитателей этого уникального уголка природы.

Создание природного парка обеспечит долгосрочную охрану среды обитания, усилит меры против браконьерства, регламентирует туризм и поможет сохранить редкие виды растений и животных.

Кто стоит за этим успехом

За этим достижением стоит слаженная работа трёх ключевых организаций:

  • Хунта Кастилии и Леона (региональное правительство).

  • Правительство Арагона.

  • Фонд по сохранению бородача (FCQ — Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos).

Одна из координаторов проекта Ана Лопес Вера отмечает, что этот случай стал результатом многолетнего мониторинга. Специалисты круглосуточно наблюдали за парой: самцом без отметок и самкой по кличке Эзка, которая была окольцована в Наварре ещё в 2015 году.

Во время инкубационного периода орнитологи обеспечили максимальное спокойствие для птиц, минимизировав любые помехи со стороны человека. Когда птенец подрос, команда аккуратно поймала его, чтобы провести обязательные процедуры: маркировку, взятие биометрических данных и установку GPS-передатчика.

Эта операция потребовала привлечения высококвалифицированных специалистов — группы альпинистов по высотным работам и ветеринаров, которые следили за тем, чтобы животное не испытало стресса.

Почему бородач так важен для экосистемы

Бородач — одна из самых уникальных хищных птиц в мире. Его рацион почти полностью состоит из костей. Сильнейшая соляная кислота в его желудке позволяет перерабатывать даже самые плотные костные структуры, что недоступно ни одному другому пернатому хищнику.

Таким образом, бородач играет ключевую роль в поддержании чистоты горных экосистем. Он утилизирует останки животных, предотвращая распространение инфекций и поддерживая экологическое равновесие.

Бородач под угрозой исчезновения

На европейском уровне бородач включён в список уязвимых видов, а в Испанском каталоге исчезающих видов он имеет статус "находящегося под угрозой исчезновения". Причин — множество:

  • Отравление ядами, предназначенными для борьбы с хищниками.

  • Потеря среды обитания из-за сельскохозяйственного освоения и строительства.

  • Столкновения с линиями электропередач.

  • Браконьерство и нелегальный отлов.

Где сегодня живёт бородач

Сегодня основная популяция бородачей сохранилась в Пиренеях. Однако усилиями орнитологов и экологов птицы постепенно возвращаются в другие регионы Испании:

  • Пикос-де-Эуропа.

  • Бетическая система.

  • Баскские горы.

  • Иберийская система, включая Монкайо.

Проекты по восстановлению популяции включают выпуск выращенных в неволе особей, мониторинг диких популяций и просветительскую работу с местными жителями.

Монкайо — надежда для будущего

История рождения птенца в Монкайо — это не просто случайный успех, а важный сигнал. Она показывает, что при должных усилиях возможно восстановление даже тех видов, которые считались утраченными для конкретного региона.

Сейчас судьба бородача зависит не только от ученых и властей, но и от общества. Расширение природоохранных зон, внедрение образовательных программ и повышение ответственности людей за сохранение природы — ключевые факторы для дальнейших успехов.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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