Кошка по ночам превращается в хулигана? Вот как вернуть себе сон и при этом остаться любимым хозяином

Вы обожаете своего пушистого друга, но уже несколько ночей подряд просыпаетесь от мяуканья, прыжков на ноги или царапанья в дверь спальни? Вам знакомо это чувство, когда уставший организм умоляет о сне, а ваша кошка устраивает ночное шоу? Пора разобраться, почему так происходит и что с этим делать.
Кошки — не ночные, а скорее сумеречные животные. Их инстинкты требуют охоты в тишине и темноте.
Особенно это проявляется у домашних "квартирных" кошек, которым днём не хватает стимулов для активности.
Если кошка не стерилизована, ночной концерт вам обеспечен. Кошка, находящаяся в периоде течки, будет громко мяукать, звать партнёра и не даст спать ни себе, ни вам.
У котов — всё то же самое: громкое "пение" и метки по дому.
1. Стерилизация или кастрация
Самое действенное решение. Это не только избавляет от мяуканья и тревожного поведения, но и делает животное более спокойным. К тому же у стерилизованных кошек снижается риск болезней и увеличивается продолжительность жизни.
2. Ужин перед сном
Пустая миска = недовольная кошка. Убедитесь, что перед сном у вашего питомца есть вода и сытный ужин. На полный желудок спать куда приятнее.
3. Совместные вечерние ритуалы
Обнимитесь перед телевизором, поиграйте, погладьте любимца. Такие ритуалы успокаивают кошку и создают предсказуемую обстановку.
4. Больше активности днём
Если есть возможность, выпускайте кошку в сад или на балкон. Если нет — стимулируйте её дома: игрушки, лазалки, когтеточки, головоломки. Уставшая кошка — сонная кошка.
5. Игнорируйте мяуканье
Самое сложное — не реагировать. Если вы каждый раз идёте на зов, кошка быстро поймёт, что ночной концерт приносит результат. Будьте стойкими — через пару ночей поведение изменится.
6. Закрывайте дверь
Да, тяжело отказаться от совместного сна, но иногда это единственный способ выспаться. Лучше пусть кошка привыкает к своей территории, чем вы — к бессонным ночам.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
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