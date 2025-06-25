Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейная драма Клары Новиковой: юмористка открыла тайну своих отношений с внуками
Lexus создаёт спорткар на базе новой Toyota Supra — премиум с характером
Ни грамма химии: дрожжевая подкормка заставила огурцы цвести и плодоносить без остановки
Глубокий присед за секунды: тренерский приём, который срабатывает всегда
Похищение $1,5 млрд с Bybit: каким образом гражданин Греции стал частью этой схемы
Шок! Отказавшись от раннего завтрака, вы увидите, как тает лишний жир – вот что говорят эксперты
Ракеты для Украины — за счёт России: Лондон нашёл неожиданный источник финансирования
Киркоров передумал продавать майамский особняк за 675 млн: тайна отмены сделки
Заправка под завязку летом может стоить очень дорого — вот почему

Кошка по ночам превращается в хулигана? Вот как вернуть себе сон и при этом остаться любимым хозяином

Зоосфера

Вы обожаете своего пушистого друга, но уже несколько ночей подряд просыпаетесь от мяуканья, прыжков на ноги или царапанья в дверь спальни? Вам знакомо это чувство, когда уставший организм умоляет о сне, а ваша кошка устраивает ночное шоу? Пора разобраться, почему так происходит и что с этим делать.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Почему кошки мешают спать по ночам?

Они — прирождённые охотники

Кошки — не ночные, а скорее сумеречные животные. Их инстинкты требуют охоты в тишине и темноте.

Особенно это проявляется у домашних "квартирных" кошек, которым днём не хватает стимулов для активности.

Инстинкт размножения

Если кошка не стерилизована, ночной концерт вам обеспечен. Кошка, находящаяся в периоде течки, будет громко мяукать, звать партнёра и не даст спать ни себе, ни вам.

У котов — всё то же самое: громкое "пение" и метки по дому.

Как усмирить ночную активность

1. Стерилизация или кастрация

Самое действенное решение. Это не только избавляет от мяуканья и тревожного поведения, но и делает животное более спокойным. К тому же у стерилизованных кошек снижается риск болезней и увеличивается продолжительность жизни.

2. Ужин перед сном

Пустая миска = недовольная кошка. Убедитесь, что перед сном у вашего питомца есть вода и сытный ужин. На полный желудок спать куда приятнее.

3. Совместные вечерние ритуалы

Обнимитесь перед телевизором, поиграйте, погладьте любимца. Такие ритуалы успокаивают кошку и создают предсказуемую обстановку.

4. Больше активности днём

Если есть возможность, выпускайте кошку в сад или на балкон. Если нет — стимулируйте её дома: игрушки, лазалки, когтеточки, головоломки. Уставшая кошка — сонная кошка.

5. Игнорируйте мяуканье

Самое сложное — не реагировать. Если вы каждый раз идёте на зов, кошка быстро поймёт, что ночной концерт приносит результат. Будьте стойкими — через пару ночей поведение изменится.

6. Закрывайте дверь

Да, тяжело отказаться от совместного сна, но иногда это единственный способ выспаться. Лучше пусть кошка привыкает к своей территории, чем вы — к бессонным ночам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Lexus создаёт спорткар на базе новой Toyota Supra — премиум с характером
Ни грамма химии: дрожжевая подкормка заставила огурцы цвести и плодоносить без остановки
Глубокий присед за секунды: тренерский приём, который срабатывает всегда
Похищение $1,5 млрд с Bybit: каким образом гражданин Греции стал частью этой схемы
Шок! Отказавшись от раннего завтрака, вы увидите, как тает лишний жир – вот что говорят эксперты
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний
Ракеты для Украины — за счёт России: Лондон нашёл неожиданный источник финансирования
Киркоров передумал продавать майамский особняк за 675 млн: тайна отмены сделки
Заправка под завязку летом может стоить очень дорого — вот почему
Фотографии Брюса Уиллиса возмутили фанатов — дочь актёра объяснила, зачем их опубликовала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.