Кошка из Техаса прожила 38 лет: как необычный рацион превратил кошку в долгожителя

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Речь идёт о полосатой кошке по имени Creme Puff, которая родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года. Её возраст — 38 лет и 3 дня — официально признан Книгой рекордов Гиннеса как самый долгий в истории среди домашних кошек. Это достижение до сих пор не удалось повторить ни одной другой кошке в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Но чем действительно поражает история Creme Puff — так это её утренним меню. Хозяин долгожительницы, Джейк Перри из Остина (Техас), придумал ей довольно необычный рацион, в который, помимо сухого корма, входили… яйца, индейка, овощи, сливочный кофе и даже капля красного вина каждые два дня!

"Кроме промышленного сухого корма, кошки ежедневно получали домашний завтрак: яйца, бекон из индейки, немного мяса и овощей, кофе со сливками и — каждые два дня — немного красного вина для улучшения кровообращения", — рассказал Джей.

Такой режим питания ветеринары вряд ли одобрили бы, но, по мнению Джейка, именно разнообразие и внимание к рациону продлили жизнь его питомице. И в этом, кажется, есть логика: другая его кошка, дедушка Рекс Аллен, дожил до 34 лет.

Конкуренты и рекорды

После смерти Creme Puff другие кошки пытались побить рекорд. Например, в Великобритании живёт кошка по кличке Флосси, которой в 2022 году исполнилось 29 лет. Обнаружили это случайно — при анализе ветеринарных данных.

"Мы были ошеломлены, увидев, что в ветеринарных записях Флосси указано, что ей 27 лет", — рассказала координатор благотворительной организации Наоми Рослинг.

Новая хозяйка долгожительницы, не скрывала эмоций.

"Я с самого начала знала, что Флосси — особенная кошка, но не думала, что буду жить с рекордсменкой", — поделилась новая хозяйка долгожительницы Вики Смит.

Ещё один претендент на титул — Милли из Стокпорта. Хозяин утверждает, что ей 30 лет, но, к сожалению, документально возраст не подтверждён: прежняя владелица умерла, и официальные данные утеряны.

Совпадение или секрет долголетия?

Секрет ли в генетике, в заботе хозяина или в капле вина — однозначного ответа нет. Но факт остаётся фактом: ни одна кошка до сих пор не смогла превзойти легендарную Creme Puff.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных.

