Тело обжигает изнутри: что происходит с животным при тепловом ударе и как спасти

Ветеринары рассказали о первых признаках теплового удара у животных

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш питомец не может сказать, что ему плохо, что он перегревается, его тошнит или кружится голова. Лето становится всё жарче, а значит, каждому владельцу важно знать признаки теплового удара и уметь действовать быстро. Иногда от этого зависит жизнь любимого животного.

Фото: flickr.com by spaceodissey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Что такое тепловой удар

Тепловой удар — это угрожающее жизни состояние, возникающее, когда организм животного перестаёт справляться с перегревом. Если температура тела поднимается выше 41°C (105,8°F), это уже опасно.

Причины — длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, плохая вентиляция, физическая активность в жаркую погоду или, что особенно часто, пребывание в закрытом автомобиле.

Первые тревожные симптомы

Распознать тепловой удар можно по ряду признаков:

тяжёлое, шумное дыхание;

обильное слюнотечение;

сухая рвота или тошнота;

высокая температура тела, особенно в области головы;

шаткость походки, потеря координации, падения;

в тяжёлых случаях — судороги, потеря сознания.

Если не помочь вовремя, нарушается кровообращение, работа почек, печени и пищеварительной системы. Это может привести к коме или смерти.

Первая помощь — каждая секунда важна

Если у питомца появились признаки теплового удара:

Немедленно уберите его с жары — в дом, в тень, в прохладное помещение. Звоните ветеринару или срочно отправляйтесь в ближайшую клинику. Пока готовитесь к поездке, начните охлаждать животное. Смочите полотенца водой комнатной температуры и приложите к голове, шее, животу. Обеспечьте поток воздуха — поставьте питомца перед вентилятором или под кондиционером.

Помните: охлаждение не должно заменять визит к ветеринару.

Как лечат тепловой удар ветеринары

В клинике врачи сразу начинают активное охлаждение, подают кислород и внутривенно вводят жидкости для восстановления водно-солевого баланса.

Также применяются препараты для поддержки сердца и ЖКТ. Обязательно проводятся анализы, чтобы оценить состояние внутренних органов. В тяжёлых случаях животное остаётся под круглосуточным наблюдением.

Кто подвержен тепловому удару чаще

Наибольший риск — у собак с короткими мордами (мопсы, бульдоги), у животных с густой шерстью, лишним весом, пожилых питомцев или тех, кто плохо переносит жару.

Кошки страдают реже, но если кошка начала тяжело дышать с открытым ртом — это тревожный сигнал. У кошек это всегда означает серьёзный стресс или перегрев.

Даже в прохладный день активные игры без акклиматизации к погоде могут вызвать перегрев.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций. Такие домашние животные противопоставляются, таким образом, сельскохозяйственным животным, которых содержат для получения мясо-молочной продукции, шерсти и т. д. и как рабочий скот.

