Тело обжигает изнутри: что происходит с животным при тепловом ударе и как спасти

Ваш питомец не может сказать, что ему плохо, что он перегревается, его тошнит или кружится голова. Лето становится всё жарче, а значит, каждому владельцу важно знать признаки теплового удара и уметь действовать быстро. Иногда от этого зависит жизнь любимого животного.
Тепловой удар — это угрожающее жизни состояние, возникающее, когда организм животного перестаёт справляться с перегревом. Если температура тела поднимается выше 41°C (105,8°F), это уже опасно.
Причины — длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, плохая вентиляция, физическая активность в жаркую погоду или, что особенно часто, пребывание в закрытом автомобиле.
Распознать тепловой удар можно по ряду признаков:
тяжёлое, шумное дыхание;
обильное слюнотечение;
сухая рвота или тошнота;
высокая температура тела, особенно в области головы;
шаткость походки, потеря координации, падения;
в тяжёлых случаях — судороги, потеря сознания.
Если не помочь вовремя, нарушается кровообращение, работа почек, печени и пищеварительной системы. Это может привести к коме или смерти.
Если у питомца появились признаки теплового удара:
Немедленно уберите его с жары — в дом, в тень, в прохладное помещение.
Звоните ветеринару или срочно отправляйтесь в ближайшую клинику.
Пока готовитесь к поездке, начните охлаждать животное. Смочите полотенца водой комнатной температуры и приложите к голове, шее, животу.
Обеспечьте поток воздуха — поставьте питомца перед вентилятором или под кондиционером.
Помните: охлаждение не должно заменять визит к ветеринару.
В клинике врачи сразу начинают активное охлаждение, подают кислород и внутривенно вводят жидкости для восстановления водно-солевого баланса.
Также применяются препараты для поддержки сердца и ЖКТ. Обязательно проводятся анализы, чтобы оценить состояние внутренних органов. В тяжёлых случаях животное остаётся под круглосуточным наблюдением.
Наибольший риск — у собак с короткими мордами (мопсы, бульдоги), у животных с густой шерстью, лишним весом, пожилых питомцев или тех, кто плохо переносит жару.
Кошки страдают реже, но если кошка начала тяжело дышать с открытым ртом — это тревожный сигнал. У кошек это всегда означает серьёзный стресс или перегрев.
Даже в прохладный день активные игры без акклиматизации к погоде могут вызвать перегрев.
Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций. Такие домашние животные противопоставляются, таким образом, сельскохозяйственным животным, которых содержат для получения мясо-молочной продукции, шерсти и т. д. и как рабочий скот.
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