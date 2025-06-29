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Он ел орехи и ухал, как сова: щенок-невидимка из Амазонии поразил учёных

Зоосфера

Глубоко в амазонских джунглях скрывается животное, о котором не знают даже местные жители. Это не дух и не миф — это короткоухая собака (Atelocynus microtis), редчайший вид, заслуживший прозвище "собака-призрак". Настолько скрытная, что её почти не удавалось изучать. Почти…

Призрачная собака в амазонских джунглях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Призрачная собака в амазонских джунглях

Начало тайны: встреча, изменившая всё

В 2009 году на одном из рынков Перу появился странный щенок. Его поймал лесоруб, а потом продал. Новый владелец быстро отказался от питомца — тот оказался хищником и начал таскать кур. Так щенок попал к биологу Ренате Лейте Питман, которая назвала его Осо — "медведь".

Как живёт невидимка

Осо помог учёным узнать невероятное: короткоухие собаки не роют нор, а занимают логова броненосцев. Они одиночки, скрытные и хитроумные. Осо не лаял — он ухал, как сова. Так он общался с самками в лесу.

Первый эксперимент на поводке

Питман выгуливала Осо по тропическому лесу. Впервые другие особи откликнулись и вышли на контакт — это дало шанс наблюдать за ними в природе. Учёные слышали, как Осо рычит на людей и ухает, когда чувствует интерес. Он ел мясо, рыбу, бразильские орехи и яичные фрукты — не разборчив, но явно гурман.

Почему эта собака важна

Позже выяснилось: короткоухие собаки играют ключевую роль в распространении семян тропических растений. А значит, они не просто редкий вид — они часть экосистемы. С вырубкой лесов их численность падает, а вместе с ней — и шансы леса на восстановление.

Где искать призрака

Короткоухие собаки обитают южнее Амазонки и восточнее Анд. Но даже тем, кто родился в этих местах, почти никогда не удаётся их увидеть. Возможно, вы услышите совиное "ух" — и только потом догадаетесь, что это был не дух, а собака.

Последний шаг Осо

После года наблюдений Питман отпустила Осо. Он исчез в чащобе, не оглянувшись. Он вернулся в ту самую тень, из которой пришёл. Вероятно, так и должно быть: призраки не живут на поводке.

Уточнения

Малая лисица (лат. Atelocynus microtis) — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный представитель рода Atelocynus.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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