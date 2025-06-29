6 самых пугающих крыс в мире: от мутантов до волосатых гигантов

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы думаете, что знаете крыс? Видели их в метро или возле мусорки? Подождите — то были просто скромные городские соседи. А вот в диких уголках планеты живут крысы, которые могут расколоть кокос, отравить слона или прожить тридцать лет без боли и болезней. Они бросают вызов всему, что мы знали о грызунах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свиноносая крыса из джунглей

Вот шесть самых странных, шокирующих и удивительных видов крыс, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.

Гривистая крыса: ядовитый мститель из Африки

Эта крыса выглядит как пушистый ёж, но будьте осторожны — она ядовита. Lophiomys imhausi, или гривистая крыса, натирает свою шерсть токсином из ядовитых растений. Этот яд способен убить даже слона. При опасности она разворачивается боком и демонстрирует полосатую спину — предупреждение: "Не трогай".

Гамбийская сумчатая: почти метровый монстр

Знакомьтесь: самая длинная крыса в мире — Cricetomys gambianus. Её тело достигает 43 см, а хвост — ещё 45. Общая длина — почти 90 см. При этом она весит как кот — около 1,3 кг. Эти гиганты используются в Африке для поиска мин и диагностики туберкулёза — у них отменное чутьё и интеллект.

Бамбуковая крыса с Суматры: самая тяжёлая

Rhizomys sumatrensis может весить до 3,9 кг — это самая массивная крыса на Земле. Она обитает в бамбуковых зарослях Юго-Восточной Азии и считается деликатесом на местных рынках. Огромные зубы, мощное тело — настоящая боевая машина среди грызунов.

Голый землекоп: нестареющий супергерой

На вид — как плохая шутка природы. Но Heterocephalus glaber может выжить 18 минут без кислорода, не чувствует боли, не болеет раком и живёт до 30 лет. При этом его колония устроена как улья у пчёл — с маткой и "рабочими". Это не просто крыса, а настоящий медицинский феномен.

Крыса Вангуну: та, что жует кокосы

Эту гигантскую крысу — Uromys vika - учёные впервые поймали на камеру только в 2023 году. Она живёт на крошечном острове Вангуну (Соломоновы острова), избегает людей и спокойно раскусывает кокосы, как печенье. Её зубы остры, как лезвие, а размер — в два раза больше обычной крысы.

Свиноносая землеройка: крыса с носом кабана

Обнаружена только в 2015 году в Индонезии. Hyorhinomys stuempkei выглядит как крыса из мультфильма: у неё нос, как у свиньи, огромные уши, вытянутая морда и лобковые волосы в стиле 80-х. Никто не ожидал, что грызуны могут выглядеть настолько необычно.

Крысы — они разные

От выживания в подземельях без кислорода до раскалывания кокосов — эти крысы показывают, насколько удивительной может быть эволюция. Среди тысяч видов грызунов есть настоящие "супергерои" природы, которых мы почти не знаем.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

