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Дружба, которая сильнее инстинктов: как зебра и носорог стали семьёй

1:56
Зоосфера

Пока люди сомневаются в друг друге, маскируются и выбирают, с кем стоит общаться, в южноафриканском заповеднике два диких детёныша — носорог и зебра — просто стали друзьями. Без слов, без страхов. Потому что им это было нужно, чтобы выжить.

Детёныши носорога и зебры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Детёныши носорога и зебры

Найденные после беды

Малышка Дэйзи, белый носорог, осталась без матери — её, скорее всего, убили браконьеры. Ей было всего 12 часов. Моджаджи, зебру, нашли после шторма в Крюгер-парке - слабую, больную. Обе не выжили бы в одиночку. Но в заповеднике Care for Wild они обрели друг друга.

Вместо мамы — друг

Они обнимались во сне. Искали друг в друге тепло, к которому привыкли рядом с матерью. "Это просто очаровательно", — говорит основательница приюта Петронель Ниувоудт. Их объединили не биология, а потребность в любви и безопасности.

Зачем животным игры

Игры важны. Именно так детёныши учатся социальным навыкам, чувствуют границы, укрепляют тело. Моджаджи и Дэйзи стали учителями друг другу. Пока одна изучает иерархию зебр, другая — будущие грязевые ванны, которые носороги используют как защиту от паразитов.

Под угрозой — обе

Зебры — вымирающий вид. Их вытесняют с привычных территорий, лишая воды и травы. Носороги — жертвы браконьерства. Дэйзи и Моджаджи — живое напоминание о хрупкости дикой природы. И о том, как важно дать ей шанс.

Путь к свободе

Со временем Дэйзи всё чаще остаётся с другими носорогами, Моджаджи — с зебрами. Но иногда они по-прежнему засыпают рядом. Потому что настоящая дружба — как след от копыт в пыли: остаётся даже тогда, когда пути расходятся.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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