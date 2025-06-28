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Спят ли рыбы? Удивительный ответ на вопрос, который кажется таким простым

2:51
Зоосфера

Кажется, всё просто: рыбы в аквариуме замирают — значит, спят. Но всё ли так очевидно? Если заглянуть в биологию глубже, становится ясно: сон рыб — это вовсе не то, к чему мы привыкли.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Что вообще значит сон для рыбы

У млекопитающих есть чёткий ритм: закрыли глаза, отключились от внешнего мира, перешли в фазу сновидений. За это отвечает неокортекс — верхний слой мозга. А что у рыб?

Ни век, ни неокортекса у них нет. И всё же они устают, замедляются, уходят в покой. Учёные называют это состоянием отдыха с пониженной активностью: метаболизм снижается, движения замирают, реакции ослабевают. Это помогает сохранять энергию, восстанавливаться и поддерживать здоровье.

Как спят разные рыбы: без глаз и без REM-фазы

Исследования показывают, что у рыб отсутствует фаза быстрого сна (REM), в которой у человека происходят сны и полная мышечная неподвижность. Зато у рыб выработались свои, уникальные стратегии отдыха.

Некоторые, например, акулы, не могут позволить себе остановиться вовсе — они спят в движении. А дельфины научились отключать один полушарие мозга за раз. У рыб — всё иначе. Они просто замирают на месте и как будто "отключаются" от внешнего мира.

Ночные тихони

Большинство аквариумных рыб бодрствуют днём и спят ночью. Именно поэтому мы часто наблюдаем их спокойными и почти неподвижными в вечерние часы. Это нормальная и здоровая часть их жизни.

Однако не все рыбы одинаковы. Некоторые мелкие виды начинают спать только после взросления. А вот амблиопсиды — рыбки из тёмных пещер — не спят вовсе, потому что их среда и так лишена стимулов.

Как понять, что ваша рыбка отдыхает

Если рыбка затаилась в углу аквариума, не шевелится и не реагирует на движение — не спешите паниковать. Возможно, она просто спит.

  • Главное правило — не стучите по стеклу. Вы можете сильно её напугать. Лучше подождите немного и проверьте, двигается ли она позже.

Создайте для рыбки комфорт: приглушённый свет вечером, отсутствие резких шумов, спокойная атмосфера.

Отдых для рыб так же важен, как и для нас

Хотя сон рыб отличается от привычного нам, он жизненно важен. Без регулярного покоя у рыб нарушается здоровье, снижается иммунитет и возрастает уровень стресса. Убедитесь, что аквариум не стоит у телевизора, на сквозняке или в зоне громких звуков — это мешает даже самой неприхотливой рыбке отдохнуть.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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