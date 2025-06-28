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Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи

2:19
Зоосфера

Весной и летом земля под деревьями буквально "шевелится" — это юные птицы учатся летать. Иногда — неудачно. Что делать, если вы нашли такого птенца? Не спешите его забирать домой. Возможно, он вовсе не потерян.

Птенец, упавший с дерева, в ладони человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птенец, упавший с дерева, в ладони человека

Сначала — осмотр

Если птенец ранен, истекает кровью или не шевелится — срочно звоните в ближайший центр спасения диких животных. Только специалисты могут оказать первую помощь.

А если он здоров

Определите возраст:

  • Новорождённый (до 3 дней) или гнездовой (до 13 дней): обычно без перьев или с пушком, сидит неподвижно.
  • Летун (от 13 дней и старше): покрыт перьями, может прыгать, но летает плохо.

Найдите гнездо

Если вы видите гнездо — аккуратно верните птенца обратно. Не бойтесь: родители не "учуют" вас и не бросят малыша. Затем отойдите на расстояние и наблюдайте. Вернулись ли родители в течение двух часов? Отлично — вы спасли птенца.

Нет гнезда? Сделайте своё

Смастерите временное гнездо из веток и сухой травы, положите его на дерево и аккуратно поместите внутрь птенца. Наблюдайте. Если родители не появятся — свяжитесь с орнитологами.

Птенец уже подросток

Если это летун, и он не в опасности — не трогайте. Это естественный этап жизни, и родители где-то рядом. Только если рядом машины, люди или кошки — перенесите его в укрытие (например, куст) недалеко от исходного места.

А если это скворец

Скворцов нужно просто поднять повыше — например, на забор или дерево. Если он улетел — ура! Вы помогли редкому и быстрому виду выжить. Если нет — снова звоните в центр спасения.

Главное — не навреди

Каждое весеннее вмешательство должно быть продуманным. Даже с самыми добрыми намерениями человек может навредить больше, чем помочь. Птенец вне гнезда — это не всегда трагедия, а часто всего лишь этап взросления. Если сомневаетесь, свяжитесь с орнитологами или центром спасения дикой природы. Иногда самая лучшая помощь — просто остаться в стороне.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
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