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Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам

4:32
Зоосфера

Домашние животные не просто милые спутники. Питомец может многое рассказать о вашем характере — даже если вы сами ещё не успели это заметить. Ученые всерьёз исследуют эту взаимосвязь и приходят к любопытным выводам.

Домашние питомцы в уютной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние питомцы в уютной квартире

Ты выбираешь питомца — но и он выбирает тебя

Если вы стоите перед выбором: завести кошку, собаку или, может быть, игуану — попробуйте заглянуть вглубь себя. Потому что выбор животного чаще интуитивен: мы тянемся к тому, кто нам психологически близок.

А если у вас уже есть пушистый или пернатый друг? Тогда вы можете узнать, насколько он отражает ваш внутренний мир. Ведь, как выясняется, животные не только чувствуют нас, но и впитывают наши черты.

Кошка или собака: что скажет ваш выбор

Большое исследование Американской психологической ассоциации с участием 4565 человек показало:

  • Люди, предпочитающие собак, чаще экстраверты, добросовестны и приятны в общении.
  • Любители кошек склонны к невротичности, но при этом обладают развитой фантазией и открытым мышлением.

Кошатники — это творцы и чувствительные одиночки. Собачники — энергичные, ответственные и надёжные.

Как питомцы копируют нас

Исследование 2000 опекунов животных показало удивительное: чем дольше животное живёт с человеком, тем сильнее они становятся похожи.

Хозяев оценивали по трём критериям: общительность, эмоциональная стабильность и чувство юмора. Затем — по тем же критериям оценивали и питомцев.

Результаты порадовали: личности совпадали чаще всего. Особенно ярко отличились:

  • Рыбоводы: самые счастливые.
  • Собачники: склонны к абстрактному мышлению.
  • Кошатники: надёжные и чуткие.
  • Любители рептилий: независимы.

У кого из питомцев лучше чувство юмора

Да, даже это измерили. Владельцы оценивали своих любимцев — и вот рейтинг:

  • Собаки — 62%.
  • Рыбы — 57%.
  • Кошки — 48%.
  • Лошади — 42%.
  • Птицы — 38%.
  • Рептилии — 0%.

Похоже, хамелеоны — не комики. А вот с собаками можно и похихикать.

Собаки: про долг, ритм и энергичность

Любители собак чаще всего:

  • Дисциплинированы.
  • Уважают правила.
  • Умеют планировать.
  • Обожают активность.

Они живые, громкие, склонны к командной работе. Неудивительно, что собаки идеально дополняют такие личности.

Кошки: чувствительные бунтари

Кошатники — интроверты, которые любят:

  • Тишину.
  • Вечер с книгой.
  • Свои правила (а иногда и вовсе без правил).

Кошатники — люди с богатым внутренним миром и яркой интуицией. Они не любят рамки, но очень ценят близость — если уж её впустили.

Птицы: свободный полёт души

Хозяева попугаев и канареек — натуры независимые и авантюрные. Им нравится уникальность, они открыты новому и легко адаптируются. А ещё - обожают беседы, как и их пернатые друзья.

Рыбы: покой, уют и созерцание

Рыбоводы — терпеливые, спокойные, собранные. Это интроверты, которые ценят порядок, чистоту и внутреннюю гармонию. Их дом — тихая гавань.

Хомяки, кролики, морские свинки: про тепло и заботу

Их выбирают люди домашние, внимательные, с сильной привязанностью к семье. Они терпеливы и умеют заботиться — в этих маленьких питомцах они находят отражение своей душевности.

Экзотика: бунтари против обыденности

Тех, кто держит змей, пауков или игуан, объединяет одно — оригинальность. Эти люди идут против течения, ценят индивидуальность и не боятся быть непонятыми.

Эмпатия — в обе стороны

Питомцы умеют чувствовать. Особенно собаки. Они способны улавливать настроение хозяина и пытаться его утешить. Кошки действуют тоньше — будто интуитивно знают, где у человека "болит".

Связь становится зеркальной: чем больше человек вкладывает тепла, тем больше получает в ответ. Так строится настоящая эмоциональная симфония между человеком и его зверем.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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