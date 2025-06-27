Аллергия — не приговор: 7 животных, которые подойдут даже чувствительным людям

Аллергия — это не приговор, если вы мечтаете о домашнем питомце. Даже при астме и чувствительности к шерсти можно найти животное, которое не вызовет неприятных реакций. Главное — подойти к выбору с умом.
Прежде чем принести пушистого (или не очень) друга домой, посетите аллерголога. Он подскажет, как именно проявляется ваша аллергия и от чего стоит держаться подальше. Помните: животное — это не игрушка, а долгосрочное обязательство.
Абсолютно гипоаллергенных собак не существует. Но есть породы, у которых меньше шерсти, меньше слюны и, соответственно, меньше аллергенов. Среди них:
Также аллергикам советуют: афганскую борзую, бедлингтон-терьера, пуделя, лагото романьоло, ирландского водяного спаниеля, испанскую водяную собаку и других из списка AKC.
Полностью гипоаллергенных кошек не бывает, но вот породы, которые реже вызывают приступы:
Сибирская: низкий уровень белка Fel D1.
Бали: длинношерстная, но удивительно безопасная.
Бенгальская: почти не линяет.
Корниш-рекс и девон-рекс: короткая шерсть, мало ухода.
Также подойдут: бирманская, саванна, мумбаи, японский бобтейл и осикат.
Хомяки, кролики и морские свинки производят перхоть, но живут в клетках — это облегчает контроль. Главное, чтобы чисткой занимался человек без аллергии.
Даже "безопасные" животные требуют внимания, ухода и времени. Но если подойти к выбору осознанно, жизнь с питомцем возможна — даже при аллергии.
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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