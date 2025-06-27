Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее технологий под землёй: что нашли геологи на ранчо в Западном Техасе
Прощай, хандра: 3 рецепта тёплых десертов с клубникой моментально поднимут настроение
Лайма Вайкуле раскрыла секрет своей боли: что её потрясло до глубины души?
Неожиданный штраф для владельцев китайских автомобилей: как избежать проблем с ГАИ
Вы всё ещё моете окна неправильно: 5 ошибок, из-за которых они всегда в разводах
Туя под вашим контролем: как правильно размножение поможет сэкономить деньги и время
Дегустация кофе в Нортгемптоне: почему этот город называют кофейной Меккой
Nike меняет стратегию: почему компания уходит из Китая
Опасность замороженных ягод: почему их нужно всегда готовить перед едой

Аллергия — не приговор: 7 животных, которые подойдут даже чувствительным людям

2:40
Зоосфера

Аллергия — это не приговор, если вы мечтаете о домашнем питомце. Даже при астме и чувствительности к шерсти можно найти животное, которое не вызовет неприятных реакций. Главное — подойти к выбору с умом.

Собака породы Шнауцер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака породы Шнауцер

Первое правило: не торопитесь

Прежде чем принести пушистого (или не очень) друга домой, посетите аллерголога. Он подскажет, как именно проявляется ваша аллергия и от чего стоит держаться подальше. Помните: животное — это не игрушка, а долгосрочное обязательство.

Собаки, которые почти не вызывают аллергии

Абсолютно гипоаллергенных собак не существует. Но есть породы, у которых меньше шерсти, меньше слюны и, соответственно, меньше аллергенов. Среди них:

  • Шнауцер: почти не линяет, прост в уходе.
  • Мальтийская болонка: лёгкая шерсть, минимальный запах.
  • Лабрадудль и бишон фризе: оба подходят людям с лёгкой формой аллергии.
  • Ксолоитцкуинтли: мексиканская порода без шерсти.
  • Португальская водяная собака: подходит для уличного содержания.

Также аллергикам советуют: афганскую борзую, бедлингтон-терьера, пуделя, лагото романьоло, ирландского водяного спаниеля, испанскую водяную собаку и других из списка AKC.

Кошки с лёгким характером и шерстью

Полностью гипоаллергенных кошек не бывает, но вот породы, которые реже вызывают приступы:

  • Сибирская: низкий уровень белка Fel D1.

  • Бали: длинношерстная, но удивительно безопасная.

  • Бенгальская: почти не линяет.

  • Корниш-рекс и девон-рекс: короткая шерсть, мало ухода.

Также подойдут: бирманская, саванна, мумбаи, японский бобтейл и осикат.

Грызуны и кролики — в теории да, но с нюансами

Хомяки, кролики и морские свинки производят перхоть, но живут в клетках — это облегчает контроль. Главное, чтобы чисткой занимался человек без аллергии.

Птицы, рептилии и рыбы — для тех, кто ищет нестандартные решения

  • Птицы могут быть безопасны, если их клетка ежедневно чистится.
  • Рептилии и амфибии - отличный выбор: не вырабатывают аллергенов вообще.
  • Рыбы не вызывают аллергии, но крупные аквариумы могут повысить влажность, а значит — риск появления плесени.

Даже "безопасные" животные требуют внимания, ухода и времени. Но если подойти к выбору осознанно, жизнь с питомцем возможна — даже при аллергии.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Последние материалы
Как распознать опасные изменения на коже? Первые признаки рака, которые нельзя игнорировать
Ювентус против Реала: вот почему обмен Влаховича на Эндрика вызвал хаос в футболе
Аллергия — не приговор: 7 животных, которые подойдут даже чувствительным людям
Рафаэль Надаль подтвердил все слухи о своем сыне от Ксиски Перельо
Банки манипулируют ставками: что решил сделать регулятор, чтобы остановить это
Волна ограблений звёзд в Лос-Анджелесе: дом Брэда Питта разграблен неизвестными
Маленькая спальня перестанет давить: один цвет, который зрительно удвоит пространство
Не все знают об этом: важнейший навык, который должен освоить каждый водитель
Робот, который строит карту помещения: как это изменит уборку
Скрытый динамик превратил каюту в концертный зал: что произошло на борту круизного лайнера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.