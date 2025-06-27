Аллергия — не приговор: 7 животных, которые подойдут даже чувствительным людям

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аллергия — это не приговор, если вы мечтаете о домашнем питомце. Даже при астме и чувствительности к шерсти можно найти животное, которое не вызовет неприятных реакций. Главное — подойти к выбору с умом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака породы Шнауцер

Первое правило: не торопитесь

Прежде чем принести пушистого (или не очень) друга домой, посетите аллерголога. Он подскажет, как именно проявляется ваша аллергия и от чего стоит держаться подальше. Помните: животное — это не игрушка, а долгосрочное обязательство.

Собаки, которые почти не вызывают аллергии

Абсолютно гипоаллергенных собак не существует. Но есть породы, у которых меньше шерсти, меньше слюны и, соответственно, меньше аллергенов. Среди них:

Шнауцер: почти не линяет, прост в уходе.

почти не линяет, прост в уходе. Мальтийская болонка: лёгкая шерсть, минимальный запах.

лёгкая шерсть, минимальный запах. Лабрадудль и бишон фризе: оба подходят людям с лёгкой формой аллергии.

и оба подходят людям с лёгкой формой аллергии. Ксолоитцкуинтли: мексиканская порода без шерсти.

мексиканская порода без шерсти. Португальская водяная собака: подходит для уличного содержания.

Также аллергикам советуют: афганскую борзую, бедлингтон-терьера, пуделя, лагото романьоло, ирландского водяного спаниеля, испанскую водяную собаку и других из списка AKC.

Кошки с лёгким характером и шерстью

Полностью гипоаллергенных кошек не бывает, но вот породы, которые реже вызывают приступы:

Сибирская: низкий уровень белка Fel D1.

Бали: длинношерстная, но удивительно безопасная.

Бенгальская: почти не линяет.

Корниш-рекс и девон-рекс: короткая шерсть, мало ухода.

Также подойдут: бирманская, саванна, мумбаи, японский бобтейл и осикат.

Грызуны и кролики — в теории да, но с нюансами

Хомяки, кролики и морские свинки производят перхоть, но живут в клетках — это облегчает контроль. Главное, чтобы чисткой занимался человек без аллергии.

Птицы, рептилии и рыбы — для тех, кто ищет нестандартные решения

Птицы могут быть безопасны, если их клетка ежедневно чистится.

могут быть безопасны, если их клетка ежедневно чистится. Рептилии и амфибии - отличный выбор: не вырабатывают аллергенов вообще.

- отличный выбор: не вырабатывают аллергенов вообще. Рыбы не вызывают аллергии, но крупные аквариумы могут повысить влажность, а значит — риск появления плесени.

Даже "безопасные" животные требуют внимания, ухода и времени. Но если подойти к выбору осознанно, жизнь с питомцем возможна — даже при аллергии.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

