Пёс тоскует один дома? Простой способ снизить тревожность в ваше отсутствие

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева домашних животных включают телевизор, уходя из дома — в надежде, что питомцу не будет одиноко. Кто-то считает это проявлением заботы, другие — пустой тратой электроэнергии. Но правда, как обычно, где-то посередине.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака смотрит телевизор

Телевизор действительно может влиять на поведение животного — как в положительную, так и в отрицательную сторону. Всё зависит от конкретного характера питомца.

Зачем включают телевизор: плюсы, о которых не все задумываются

Эффект присутствия

Некоторым животным важно ощущение, что они не одни. Звуки человеческой речи, музыка, ритмичный фон создают иллюзию присутствия людей в доме. Особенно это полезно питомцам, склонным к скуке и одиночеству.

Помощь при тревоге разлуки

Собаки и кошки, пережившие стресс или отказ, нередко страдают тревожным ожиданием возвращения хозяев. Фоновый шум телевизора помогает им сохранять спокойствие.

Привыкание к бытовым звукам

Телевизор может стать своеобразной тренировкой. Постоянный фон помогает привыкнуть к громким звукам:

Фейерверкам.

Грому.

Пылесосу.

Дверному звонку.

Успокаивающий эффект

Если питомец проявляет беспокойство, когда остаётся один, телевизор может отвлечь и расслабить его. Особенно если вы включаете его регулярно и питомец уже воспринимает это как норму.

Меньше деструктивного поведения

Грызение мебели, царапанье дверей и подоконников — часто результат скуки. Телевизор может отвлечь и снизить уровень стресса, а значит, и желание всё разрушать.

Контроль над лаем и воем

Фоновый шум помогает снизить вероятность лая или воя у собак. Особенно это актуально для питомцев, чувствительных к тишине.

Когда телевизор — не друг, а источник тревоги

Цвета и ритм могут сбивать с толку

Собаки видят иначе, чем люди — различают только синие, жёлтые и серые оттенки. Быстрые смены кадров и яркие цвета могут раздражать или пугать животное, особенно если включены мультики.

Шум может напугать

Громкий телевизор — стресс для чувствительных животных. Лай, взрывы, сирены — всё это может испугать питомца и даже вызвать агрессию или попытку "атаковать" экран.

Неподходящие передачи могут усилить тревогу

Фильмы с криками, звуками улицы, резкими эффектами — не лучший выбор. Некоторые животные остро реагируют на такие звуки, особенно если остаются в одиночестве.

Как понять, подходит ли телевизор вашему питомцу

Наблюдайте. Если ваш кот или собака спокойно остаются дома с включённым телевизором, не нервничают и выглядят расслабленно — всё хорошо. Если же питомец прячется, ведёт себя агрессивно или испуганно — возможно, лучше обойтись без этой "компании".

Главное — не телевизор, а вы. Посидите с питомцем перед уходом, поиграйте, поговорите. Тогда, даже если дома будет тишина, ему будет легче ждать вашего возвращения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

