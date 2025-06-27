Додо возвращается: учёные воссоздают птицу, которую человек стер с лица Земли

Эта птица исчезла с лица Земли более 300 лет назад. Её никто не видел вживую, но каждый слышал о ней. Додо — символ человеческой беспечности и грубой ошибки природы, которую мы однажды совершили. Сегодня его хотят вернуть.
Додо жили на острове Маврикий в Индийском океане. Эти большие, тяжёлые, нелетающие родственники голубей достигали метра в высоту и весили до 20 килограммов. Питались фруктами, жили спокойно и… абсолютно не боялись людей.
Именно это доверие стало для них фатальным. В середине XVII века, после прибытия европейских поселенцев, додо быстро исчезли — их убивали ради еды, а завезённые людьми животные (кошки, крысы) уничтожали кладки яиц.
Американская компания Colossal Biosciences не просто мечтает вернуть додо — она уже расшифровала его геном. Совместно с Маврикийским обществом дикой природы команда учёных ищет способы пересадить генетический материал в эмбрионы и вывести первые особи через генетически модифицированных кур.
"Я рад возможности работать с Colossal и народом Маврикия над воскрешением вымершего вида и восстановлением его в дикой природе", — говорит доктор Бет Шапиро, первый человек, расшифровавший ДНК додо.
Возрождение додо — это не только научный эксперимент, но и символ. Как отмечают специалисты, он напоминает о цене человеческого вмешательства и даёт шанс исправить ошибку. По мнению Викаша Татайи из Общества дикой природы Маврикия, возвращение додо — это "вклад в биоразнообразие и восстановление баланса".
Но не все в восторге. Учёные и философы поднимают серьёзные вопросы:
Проект Colossal уже потратил $225 млн (17 637 750 000 руб) на подобные инициативы — не только по додо, но и по мамонтам и тасманийским тиграм.
Дата появления первого эмбриона пока не известна. Но работы ведутся. Место для будущих птиц подбирается с учётом природных угроз, доступа хищников и человеческого влияния.
Станет ли додо первой "легендой", вернувшейся в дикую природу? Или мы рискуем повторить старые ошибки под видом прогресса?
Маврики́йский дронт или додо́ (лат. Raphus cucullatus), — вымерший вид нелетающей птицы из монотипического рода Raphus подсемейства дронтовых.
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