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Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы

3:31
Зоосфера

Акула — не единственный хищник, от которого стоит держаться подальше. В морской и речной воде есть существа, куда более коварные. Они не бросаются на добычу, а тихо ждут… пока вы сделаете шаг.

Хищная барракуда в подводной среде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хищная барракуда в подводной среде

Камень, который может убить

  • Каменная рыба — мастер маскировки. Она замирает на дне и становится частью рифа. Наступить — значит получить дозу мощнейшего яда. Боль — адская, отёк — моментальный. Некроз и даже смерть — реальны без экстренной помощи.

Укус из глотки

  • Мурена похожа на змею и достигает трёх метров. У неё плохое зрение, и руку дайвера она может принять за рыбу. Самое страшное — вторая челюсть, которая выдвигается из глотки, чтобы затащить жертву внутрь.

Яд под маской деликатеса

  • Рыба-собака (фугу) — символ японской кухни и одновременно потенциальный убийца. В яичниках и печени — яд, способный убить 30 человек. Готовить её имеют право только лицензированные повара. Ошибся — и последняя трапеза гарантирована.

Спокойствие — только маска

  • Скат проводит жизнь, зарывшись в песок. Но если его потревожить, он ударит ядовитым шипом. Так погиб знаменитый натуралист Стив Ирвин. Чтобы избежать беды, нужно не пугать ската, а просто шаркать ногами — он сам уплывёт.

Гигант с дурной славой

  • Белая акула — королева панических фильмов. 351 подтверждённое нападение, 59 смертей. Её зубы не удерживают — они рвут. Размер — до 6 метров. Но и тут важно помнить: большинство акул не нападают, если их не провоцировать.

Красота, скрывающая яд

  • Рыба-лев выглядит волшебно — плавники словно танцуют. Но в каждом — ядовитый шип. При контакте — боль, одышка, тошнота. Она не нападает сама, но лучше не приближаться.

Ужас, о котором не говорят

  • Кандиру — мелкий паразит из Амазонки. Влезает в тело через уретру. Это случается крайне редко, но сама возможность пугает до дрожи.

Электрошок под водой

  • Электрический угорь может парализовать жертву разрядом до 600 вольт. В воде это особенно опасно — можно утонуть, даже не успев понять, что произошло.

Удар на скорости 60 км/ч

  • Барракуда — это ракета с зубами. Быстрая, агрессивная, пугающая. Нападения редки, но бывали и смертельные случаи. Всплеск рядом — и она уже атакует.

Легенда кино и реальный хищник

  • Пиранья — символ ужаса из фильмов. Да, зубы острые, да, в стае. Но чаще всего — это один укус, вызванный тревогой за гнездо. Хотя палец откусить они вполне могут.

Стоит ли бояться — или просто быть осторожным

Подводный мир полон тайн и опасностей, но большинство этих рыб не нападают первыми. Они защищаются, когда чувствуют угрозу. Важно помнить: уважение к природе и знание её обитателей — лучшая защита. Ныряя в незнакомых водах, будьте внимательны, не трогайте то, что кажется красивым, и не забывайте: даже самые опасные существа чаще всего просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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