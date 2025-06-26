Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну

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Зоосфера

В середине XX века идея "переделать природу" казалась не дерзкой, а прогрессивной. В Советском Союзе верили: если можно построить ГЭС и повернуть реки вспять, то и переселить морских обитателей — дело техники. Так в холодных водах Баренцева моря появились новые жители: горбуша и камчатский краб. Их встречали как экономическую удачу. Но что на самом деле случилось с морем и его соседями?

Горбуша и краб на дне Баренцева моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горбуша и краб на дне Баренцева моря

Горбуша: маленький лосось с большими планами

Горбуша — не самый крупный лосось, зато невероятно плодовитая. Она живёт всего пару лет, быстро растёт и за один нерест даёт тысячи икринок. Родом рыба из Тихого океана, где она чувствует себя прекрасно.

Уже в 1930-х учёные Советского Союза начали задумываться: а что, если приучить эту рыбу к северным водам европейской части страны? Реки есть, климат похожий. С 1950-х годов в реки Кольского полуострова начали выпускать мальков. Эксперимент длился два десятилетия — и оказался успешным. Горбуша не просто выжила, но и начала активно нереститься.

Русская рыба — норвежская угроза

Россия встретила горбушу с радостью: она дешевая, неприхотливая и отлично заменяет дорогого атлантического лосося. Северные регионы получили вкусную альтернативу — доступную и быстро растущую.

Но горбуша не знала границ. Вскоре она проникла в норвежские реки и там стала конкурентом местному лососю. Норвегия забила тревогу: экосистема меняется, а вместе с ней и вся экономика рыбного хозяйства. Начались кампании по отлову горбуши, в ряде регионов её обязаны утилизировать. Но остановить её уже невозможно.

Камчатский краб: гигант, который пришёл и остался

Камчатский краб — настоящий морской титанов: весит до 10 килограммов, а клешни в размахе — до полутора метров. Его тоже переселили с Дальнего Востока. Первая попытка — в 1930-х — провалилась: везли поездом, долго и с большими потерями. В 1970-х решили перевозить крабов самолётами. Это стало поворотным моментом: крабы выжили и начали размножаться.

К началу 2000-х популяция перевалила за 100 миллионов особей. Вместе с крабом в море попал и краб-стригун — мелкий, но плодовитый сосед.

Экспортный бестселлер или экологическая бомба

Россия начала промышленный лов в 2004 году. В 2021 разрешили и любительский — правда, с ограничениями: по лицензии, один краб в сутки. Этот гигант стал не только кулинарной звездой, но и источником серьёзного дохода.

Норвегия вначале называла краба "красной угрозой": он поедал моллюсков, морских ежей и даже рыбью икру. Но затем пришло осознание — за угрозой скрываются деньги. Сегодня в Норвегии краба ловят, продают, сокращают квоты и выдают разрешения на любительскую добычу. Он стал частью экономики.

Что скажет природа

Учёные пока не дали однозначной оценки. Известно: горбуша вытесняет местные виды, а краб разрушает донные сообщества. Но глобальное влияние на Баренцево море пока изучено слабо. Многое — на уровне интуиции.

Главный вопрос: можно ли вторгаться в природу, не зная, к чему это приведёт? Россия видит выгоду. Норвегия — угрозу. А морская жизнь тем временем меняется.

Баренцево море — теперь совсем другое

Сегодня и краб, и горбуша — не гости, а жители. Вернуть всё назад уже невозможно. Советский Союз провёл эксперимент, последствия которого ощущаются до сих пор. Для кого-то это история успеха. Для кого-то — тревожный сигнал.

Одно ясно: в природе нет кнопки "отменить". И каждое вмешательство оставляет след.

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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