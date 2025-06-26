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Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

2:34
Зоосфера

Когда лёд тает, а лес исчезает — встречаются те, кто прежде был врозь. Белый и бурый медведи столетиями жили на расстоянии: один охотился у кромки Арктики, другой бродил в северных лесах. Их пути не пересекались. До потепления. Сегодня появился тот, кого не планировала ни природа, ни человек — гролар.

Гибрид белого и бурого медведей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибрид белого и бурого медведей

Случайное чудо или закономерность

Белый и бурый — близкие родственники. Разошлись они относительно недавно — по меркам эволюции. В зоопарках их скрещивали ещё в XIX веке. Но в дикой природе такое случилось лишь в последние десятилетия. Это не эксперимент, а результат климатического сдвига. Природа просто использует доступные возможности.

Кто он — гролар

Ростом он между своими предками. Шерсть — грязно-белая с коричневатым отливом, иногда с голубизной. Мощный, выносливый, с черепом гризли и повадками белого. Он вспыльчив, территориален, умеет охотиться и по арктическим правилам, и по лесным. Ест всё: от ягеля до падали. Это универсальный хищник нового времени.

Почему сейчас

Всё дело в границах. Белым медведям не хватает льда — они идут на материк. Бурые теряют леса — идут на север. Ареалы пересекаются, и… всё просто. Без брачных игр и политкорректности. Встретились — появился гролар. Его рождение — не каприз, а биологический ответ на разрушение старой экосистемы.

Гибрид — угроза или шанс

Кто-то скажет: мутант, симптом бедствия. Кто-то — спасение. Ведь белые медведи могут исчезнуть к 2100 году. А в гроларах останется часть их ДНК. Эти звери уже лучше адаптированы к новым условиям: еда, жара, лёд — им всё нипочём.

Сколько их

Официально — несколько. Неофициально — больше. Ученые ищут следы — анализируют шерсть, помёт. Есть вероятность, что в дикой Канаде гролары уже не редкость, а начало новой линии. Медведей, рожденных эпохой хаоса.

Выживет ли он

Он — не белый и не бурый. Он между. И именно это может стать его силой. Если всё прежнее исчезнет, гролар станет тем, кто унаследует север. Гибким, хищным, способным подстроиться под мир, где лёд уходит, а леса молчат.

Уточнения

Гибрид белого и бурого медведя (полярный гризли, пизли, пиззли, англ. polar + grizzly, гролар, англ. grizzly + polar) (Ursus arctos x maritimus) — межвидовой гибрид, зарегистрированный как в неволе, так и в дикой природе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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