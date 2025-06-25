Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса

Если вы думаете, что осы страшны только для людей — увы, питомцам достаётся не меньше. Любопытная кошка или игривая собака нередко решают познакомиться с насекомым поближе. А заканчивается это — укусом, отёком и опасностью для жизни.
Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объясняет: главная угроза — отёк, особенно если укус пришёлся на морду, шею или глотку.
"Все боятся змей, но укус змеи, если не говорить о смертельных видах, не намного опаснее укуса осы или пчелы. Дело в отёке. Особенно, если укус в шею — дыхательные пути перекрываются, и человек может задохнуться", — говорит врач.
Для животных ситуация ещё сложнее. Они часто получают укус в те самые опасные места — играя с осой на цветке или пробуя "летающий кусочек" на вкус.
"Первая помощь — обязательно антигистаминные препараты. Мы тут же должны дать питомцу преднизолон или супрастин. А ещё лучше — вколоть", — подчёркивает Шеляков.
Если ветеринар рядом, и вы доберётесь за 10 минут — езжайте. Если нет — действуйте сами, не теряя времени. Отёк может развиться стремительно.
Полного способа нет. Но:
"Научить животных быть осторожными нельзя. В следующий раз они снова полезут в траву или цветы", — предупреждает врач.
Всего одно правильное действие — и вы спасёте своему питомцу жизнь, сообщает URA.RU.
О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.
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