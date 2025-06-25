Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы думаете, что осы страшны только для людей — увы, питомцам достаётся не меньше. Любопытная кошка или игривая собака нередко решают познакомиться с насекомым поближе. А заканчивается это — укусом, отёком и опасностью для жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оса жалит кота в нос

Почему это так серьёзно

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объясняет: главная угроза — отёк, особенно если укус пришёлся на морду, шею или глотку.

"Все боятся змей, но укус змеи, если не говорить о смертельных видах, не намного опаснее укуса осы или пчелы. Дело в отёке. Особенно, если укус в шею — дыхательные пути перекрываются, и человек может задохнуться", — говорит врач.

Для животных ситуация ещё сложнее. Они часто получают укус в те самые опасные места — играя с осой на цветке или пробуя "летающий кусочек" на вкус.

Что делать в первые 10 минут

Осмотрите место укуса.

Если это была пчела — аккуратно удалите жало.

Приложите холод.

Дайте антигистаминное: подойдут преднизолон или супрастин.

Если можете — сделайте укол, так препарат подействует быстрее.

"Первая помощь — обязательно антигистаминные препараты. Мы тут же должны дать питомцу преднизолон или супрастин. А ещё лучше — вколоть", — подчёркивает Шеляков.

Нужно ли везти в клинику

Если ветеринар рядом, и вы доберётесь за 10 минут — езжайте. Если нет — действуйте сами, не теряя времени. Отёк может развиться стремительно.

Как защитить питомца

Полного способа нет. Но:

Следите за питомцем на прогулке.

Установите сетки на окна дома.

Возьмите в аптечку антигистаминное — это может спасти жизнь.

"Научить животных быть осторожными нельзя. В следующий раз они снова полезут в траву или цветы", — предупреждает врач.

Всего одно правильное действие — и вы спасёте своему питомцу жизнь, сообщает URA.RU.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

