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Повторяет или понимает? Учёные раскрыли тайну говорящих попугаев

3:27
Зоосфера

Он может повторить "привет", имитировать звонок телефона и даже шептать за спиной. Но остаётся главный вопрос: осознаёт ли попугай то, что говорит — или это просто фон?

Попугай голубой ара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Попугай голубой ара

Зачем попугаю вообще говорить

В дикой природе попугаи — существа не молчаливые. Их пёстрая внешность вполне соответствует характеру: они общаются в стае, сигнализируют, спорят и зовут друг друга. Но главное — подражают. И не для потехи, а как часть стратегии выживания. Имитация может отпугнуть хищника, привлечь сородичей или даже создать ложную тревогу.

В неволе этот механизм остаётся — просто меняется объект общения. Вы становитесь его стаей. А ваш смех, телевизор и рингтон — частью звуковой среды, которую он пытается освоить.

Что у попугая в голове

Учёный Эрик Джарвис обнаружил в мозге попугая уникальную структуру: у него есть "двойная песенная зона" — ядро и внешняя оболочка. Это делает его способным не только копировать интонации, но и выстраивать осмысленную голосовую картину. То есть попугай не просто воспроизводит — он обучается через наблюдение и повторение, почти как маленький ребёнок.

Понимает ли он слово привет

Чаще всего — на уровне ассоциации. Если вы каждый раз при открытии клетки произносите "привет", попугай свяжет это слово с действием. Он запомнит интонацию, момент и эффект. Но не факт, что он поймёт, что это универсальное приветствие, которое можно сказать соседу по лестничной клетке.

Попугай Алекс и настоящие чудеса

Самое известное исключение из всех — африканский серый попугай по имени Алекс. Его обучала исследовательница Ирен Пепперберг. Алекс умел:

  • Различать цвета и формы.
  • Считать предметы.
  • Использовать слова "нет" и "хочу" по смыслу.
  • Различать предметы по материалу (например, дерево и металл).

Он не просто копировал. Он давал осознанные ответы, выбирал из нескольких вариантов — и вёл себя не как диктофон, а как участник диалога.

Отражение нас самих

Большинство домашних попугаев — это талантливые повторюшки, но не в смысле пустого копирования. Они чутко улавливают эмоции, настроение, ритуалы и могут "вставить слово" в нужный момент. Кто-то из них шутит, кто-то иронизирует, а кто-то повторяет раздражённое "ну ёлки!" — строго в момент, когда падает чашка.

Это зеркало дома. Попугай — не философ, но тонкий наблюдатель. Его речь — это не просто звук, а отражение атмосферы, в которой он живёт.

Почему это важно

Понимание внутреннего мира попугаев меняет саму идею содержания птиц в неволе. Это не украшение на подставке, а социальное существо, которое нуждается в контакте, ритуалах и обратной связи. Попугай, который "молчит", — чаще всего попугай, которому скучно и одиноко.

Попугаи, возможно, не обсуждают философию, но они способны чувствовать, запоминать, имитировать с интонацией и ассоциировать речь с действиями. А если однажды он скажет "молодец!" — не исключено, что в этот момент он действительно это думает.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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