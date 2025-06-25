Не миф, а мутация: чёрные волки замечены в Польше впервые за много лет

Таинственные и редкие — словно из северной легенды. Два чёрных волка впервые за долгое время были замечены в польской глуши. Их появление уже вызвало ажиотаж у биологов и защитников природы.
Менеджер природоохранной программы SAVE Йоанна Точидловска установила камеры в лесу вовсе не ради хищников — она следила за жизнью бобров. Но на одном из видео вместо привычных грызунов оказались волки. Один тёмный, другой серый. Они переходили ручей, и вода доходила им до груди.
Камера осталась на месте. Спустя несколько недель Йоанна вернулась за записями — и на кадрах оказались уже два чёрных волка и один серый. Всё происходило в том же месте — у тихого лесного ручья.
Обычные польские волки — серые, с редкими рыжими или тёмными вкраплениями. Но чёрная шерсть у волков — редкость, особенно в Европе. Этот окрас — результат древней мутации, которая когда-то возникла у домашних собак. С тех пор чёрный ген перешёл к диким сородичам, но почти исчез на континенте.
В Северной Америке всё иначе: в Йеллоустонском парке почти половина всех волков — чёрные. А вот в Европе это почти аномалия.
По оценкам экспертов, оба чёрных волка — годовалые подростки. Оба весят около 30 килограммов — как крупная овчарка. Один из них — точно самец. Судя по всему, это брат и сестра из одной волчьей семьи. Именно так обычно и путешествуют волки — стаей, где все друг другу кровные родственники.
Организация SAVE не называет точное место съёмки — в целях безопасности. Волки до сих пор остаются уязвимыми: браконьерство, страхи, мифы и непростая история их исчезновения в XX веке заставляют исследователей соблюдать осторожность.
В середине прошлого века волки в Польше были практически уничтожены. Но за последние десятилетия популяция восстановилась. Сейчас в стране насчитывается от 2500 до 3000 особей, особенно много — в центральной части страны.
После неожиданной находки Йоанна Точидловска начала собирать в лесу волчьи следы — в буквальном смысле. Она ищет экскременты, чтобы провести генетический анализ. Учёные надеются узнать больше о том, как именно работает мутация, вызывающая чёрную окраску.
Проект нуждается в финансовой поддержке — об этом организация сообщила в социальных сетях. Деньги пойдут на лабораторную обработку материала, чтобы раскрыть загадку тёмного волчьего кода.
Организация SAVE уже 13 лет занимается наблюдением за хищниками. Она обучает местных жителей жить рядом с волками — спокойно и безопасно. Главная цель — развеять мифы и научить видеть в хищниках не угрозу, а часть природы.
А чёрные волки… они словно из легенд. Но они настоящие. И они — среди нас.
Во́лки (лат. Canis) — род млекопитающих из семейства псовых (Canidae).
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