Не миф, а мутация: чёрные волки замечены в Польше впервые за много лет

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Таинственные и редкие — словно из северной легенды. Два чёрных волка впервые за долгое время были замечены в польской глуши. Их появление уже вызвало ажиотаж у биологов и защитников природы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чёрные волки лесу

Не бобры, а волки

Менеджер природоохранной программы SAVE Йоанна Точидловска установила камеры в лесу вовсе не ради хищников — она следила за жизнью бобров. Но на одном из видео вместо привычных грызунов оказались волки. Один тёмный, другой серый. Они переходили ручей, и вода доходила им до груди.

Камера осталась на месте. Спустя несколько недель Йоанна вернулась за записями — и на кадрах оказались уже два чёрных волка и один серый. Всё происходило в том же месте — у тихого лесного ручья.

Чернота из генетической глубины

Обычные польские волки — серые, с редкими рыжими или тёмными вкраплениями. Но чёрная шерсть у волков — редкость, особенно в Европе. Этот окрас — результат древней мутации, которая когда-то возникла у домашних собак. С тех пор чёрный ген перешёл к диким сородичам, но почти исчез на континенте.

В Северной Америке всё иначе: в Йеллоустонском парке почти половина всех волков — чёрные. А вот в Европе это почти аномалия.

Волчья семья в кадре

По оценкам экспертов, оба чёрных волка — годовалые подростки. Оба весят около 30 килограммов — как крупная овчарка. Один из них — точно самец. Судя по всему, это брат и сестра из одной волчьей семьи. Именно так обычно и путешествуют волки — стаей, где все друг другу кровные родственники.

Где это снято — секрет

Организация SAVE не называет точное место съёмки — в целях безопасности. Волки до сих пор остаются уязвимыми: браконьерство, страхи, мифы и непростая история их исчезновения в XX веке заставляют исследователей соблюдать осторожность.

В середине прошлого века волки в Польше были практически уничтожены. Но за последние десятилетия популяция восстановилась. Сейчас в стране насчитывается от 2500 до 3000 особей, особенно много — в центральной части страны.

Генетика, как след в снегу

После неожиданной находки Йоанна Точидловска начала собирать в лесу волчьи следы — в буквальном смысле. Она ищет экскременты, чтобы провести генетический анализ. Учёные надеются узнать больше о том, как именно работает мутация, вызывающая чёрную окраску.

Проект нуждается в финансовой поддержке — об этом организация сообщила в социальных сетях. Деньги пойдут на лабораторную обработку материала, чтобы раскрыть загадку тёмного волчьего кода.

Волк, которого не стоит бояться

Организация SAVE уже 13 лет занимается наблюдением за хищниками. Она обучает местных жителей жить рядом с волками — спокойно и безопасно. Главная цель — развеять мифы и научить видеть в хищниках не угрозу, а часть природы.

А чёрные волки… они словно из легенд. Но они настоящие. И они — среди нас.

Уточнения

Во́лки (лат. Canis) — род млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

