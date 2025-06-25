Приматы, от которых мурашки: 8 существ, будто сошедших с экрана фэнтези

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Да, приматы — наши ближайшие биологические родственники. Но некоторые из них настолько странные, что скорее напоминают героев фэнтези или персонажей фильмов ужасов. Ядовитые, лысые, с носами как у картошки и пальцами как скелетные — у каждого свой способ быть запоминающимся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лемур айе-айе

Вот список самых удивительных и диковинных приматов мира, которые точно перевернут ваше представление о семействе обезьяньих.

Борнейский долгопят: Голлум в мире приматов

С огромными, почти гипнотическими глазами этот крошечный ночной хищник с острова Борнео выглядит как мультяшная версия Голлума.

Он не просто мил — он странный. У него одни из самых больших глаз по отношению к телу среди всех млекопитающих. И да, ему трудно… спать. В прямом смысле.

Толстый лори: милота с ядом

Вы бы никогда не подумали, что это мягкое, круглоглазое существо может быть одним из немногих ядовитых млекопитающих на планете. Но это так. Он вырабатывает токсичное масло, которое смешивает со слюной — и укус может быть серьёзным.

Милый? Да. Безопасный? Очень нет.

Айе-айе: скелетная лапка и зубы без тормозов

Айе-айе выглядит как кто-то, кто сбежал со съёмочной площадки Тима Бёртона.

У него летучие уши, крысиные зубы (которые никогда не перестают расти) и один жуткий, длинный средний палец, которым он выковыривает личинок из деревьев. Ночной кошмар в формате лемура.

Мышиный лемур мадам Берты: примат размером с клубничку

Это самое маленькое приматическое существо в мире - весом всего 30 граммов и длиной около 9 см. Его можно уместить на чайной ложке. Микроскопическая милота родом с Мадагаскара.

Обезьяна-носач: когда размер имеет значение

Эта обезьяна из Борнео известна не повадками, а гигантским мясистым носом.

Причём у самцов он больше — и, по мнению самок, привлекательнее. Исследования показывают, что в обезьяньем мире чем больше нос — тем выше шанс завести роман.

Обезьяна-ревун: джунгли не спят

Если вы думаете, что ваш сосед по даче громко ругается на газонокосилку — представьте себе обезьяну, которая ревёт с силой в 140 децибел.

Это один из самых громких зверей на планете. Он буквально орёт, чтобы защитить свою территорию. И партнёршу.

Лысый уакари: красное лицо и минимум кожи

Его лысое, ярко-красное лицо выглядит как у гнома после бани. Уакари — примат из Южной Америки, и его внешний вид помогает… определить здоровье. Чем краснее лицо, тем сильнее организм. Очень специфичная "система индикаторов".

Карликовая игрунка: мини-обезьянка с большой харизмой

Это самая маленькая обезьяна в мире: весит чуть больше 100 граммов, а длина тела едва превышает 15 см. Живёт в Южной Америке, издаёт звуки вроде щебета, и может залезть куда угодно. Игрушка? Нет. Настоящий примат.

Кто сказал, что обезьяны скучные

Мир приматов — это не только шимпанзе и орангутаны. Это целая галерея удивительных, загадочных и порой пугающих существ, у которых странность — это стратегия выживания.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

