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Моль, которую боялись в Европе: теперь она украшает постеры Голливуда

4:13
Зоосфера

С виду — ночной ужас с намёком на потустороннее. На деле — безобидное, но невероятно интересное создание, прославившееся благодаря "Молчанию ягнят".

Бражник мертвая голова
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бражник мертвая голова

Бабочки — к свету, моли — в тень

Насекомые из отряда чешуекрылых давно разделены в массовом сознании на "прекрасных" и "сомнительных". Первых — бабочек — принято считать символом красоты и обновления. Вторых — мотыльков — часто представляют как серую массу, портящую свитера и лезущую в свет.

Но это разделение несправедливо. Среди ночных мотыльков есть поистине поразительные виды. Один из них — Acherontia atropos, или, как её называют в народе, "моль с черепом". У этого насекомого на груди отчётливо виднеется узор в виде черепа, из-за чего за ним прочно закрепилась мрачная репутация.

Мифологическое имя — не случайность

Вид Acherontia atropos входит в небольшой род мотыльков, названия которых вдохновлены древнегреческой мифологией. Атропос, Стикс, Лахесис — три имени, отсылающие к судьбе, смерти и подземному миру.

Так, Атропос в мифологии была одной из трёх мойр и перерезала нити человеческих жизней. Стикс — река в царстве Аида. Ахеронт — река, по которой души умерших перевозил Харон. Всё это в совокупности создало у моли образ… практически вестника загробного мира.

Череп или лицо? Тут как посмотреть

"Череп" на груди моли — это не рисунок в привычном смысле, а особое сочетание светлых волосков и пигментации. Впрочем, недавние исследования предлагают другое объяснение: если взглянуть на Acherontia вверх ногами, можно различить не череп, а… лицо. Отметины на крыльях — как глаза, центральный рисунок — как нос, а линии — как рот и уши. Вероятно, это визуальный обман, отпугивающий хищников.

Полёт в никуда — или куда надо

Хотя Acherontia atropos — африканский вид, его можно встретить и в Европе, вплоть до юга Великобритании. Причина в выдающихся лётных качествах. Учёные доказали, что моль не просто летит наугад, а умеет ориентироваться по ветру и корректировать маршрут, как навигатор. Каким именно способом она это делает — пока загадка.

Странные звуки и влечение к мёду

Одна из самых удивительных черт моли — способность "щебетать". Нет, она не поёт — звук исходит из глотки и напоминает щелчок. Ученые считают, что так моль отпугивает врагов или… обманывает пчёл. Есть гипотеза, что звуки Acherontia имитируют сигналы пчелиной матки, позволяя незаметно пробираться в улей за мёдом. Правда, доказательств этому мало, а погибшие моли в ульях — напротив, доказательство того, что уловка работает не всегда.

От суеверий до Голливуда

В Европе Acherontia atropos окружена множеством суеверий. Её боялись, считали вестником смерти, а в некоторых странах — даже ядовитым существом. Разумеется, всё это — миф.

Однако именно благодаря своей зловещей внешности моль вошла в культуру. Она появляется на картинах, в книгах ("Дракула", "Я — король замка"), и, конечно же, в кино. Самая известная роль — в фильме "Молчание ягнят", где личинка моли становится символом мрачной трансформации главного антагониста. На постере к фильму изображена именно Acherontia atropos.

Подводим итоги: не бойтесь, восхищайтесь

Моль с черепом — это не угроза и не дурной знак. Это яркий пример того, как природа создаёт пугающее, но завораживающее. Acherontia atropos — символ непонятых существ, которым приписали мистику, просто потому что мы видим в них отражение своих страхов.

На самом деле, это всего лишь моль. Очень красивая. Очень сложная. И очень важная.

Уточнения

Мёртвая голова или бражник мёртвая голова (лат. Acherontia atropos) — крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 см, принадлежащая к семейству бражников (Sphingidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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