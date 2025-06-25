Мокрый, дрожащий и один: история енота, которая растопила сердца по всему интернету

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Житель Массачусетса проснулся утром после ливня, чтобы проверить, как перенёс непогоду его дом. Но вместо оборванных веток и влажной травы его на пороге ждал неожиданный гость — крошечный детёныш енота, свернувшийся в комочек. Мокрый, дрожащий и до смерти напуганный.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мокрый енот на пороге

Так началась история, которая разлетелась по соцсетям и обрела вирусную славу с хэштегом "Баб".

Он стоял на задних лапках, как будто умолял

Увидев малыша у своей двери, мужчина не растерялся — он сразу позвонил в местную службу дикой природы. Ответила сотрудница по имени Сара Бирнс и приехала на место меньше чем за час.

"Он был промокший, замёрзший и совсем крошечный. Моё сердце сжалось, когда я увидела, как он смотрел на нас — на задних лапках, в оборонительной стойке, как будто просил не трогать", — рассказала Сара.

На видео, которое Бирнс сняла по пути к дому, видно, как её голос мягко звучит в сторону енота, пока тот пытается казаться храбрым.

Искали маму, но нашли приют

Сара укутала зверя в полотенце и положила в переноску. Потом начала обход по району — надеялась, что мать где-то рядом. Увы, безрезультатно.

После звонка в Лейденский центр реабилитации диких животных стало ясно: енот слишком мал, чтобы выжить в одиночку. Его срочно доставили в центр, где он прошёл осмотр у ветеринара.

К счастью, серьёзных повреждений не было. Малыша поместили в карантин и вскоре определили в группу из 24 спасённых енотов. Теперь он под наблюдением — пока не окрепнет настолько, чтобы вернуться в дикую природу.

Имя — Баб и слава в интернете

Енота назвали Баб - и именно он стал неожиданной звездой соцсетей. Фото спасения, маленькие лапки, милая мордашка — всё это моментально стало вирусным контентом.

"Он похож на Енота Ракету из "Стражей Галактики”!", — писали в комментариях.

Новостные издания подхватили волну, и история Баба облетела не только США, но и другие страны. В комментариях — тысячи тёплых слов, пожелания здоровья и признательность тем, кто не прошёл мимо.

Почему это важно

История Баба — не просто милая байка для соцсетей. Это важное напоминание о том, что еноты — не "мусорные панды”, как их часто называют в США. Они умные, выносливые и умеют адаптироваться даже к жизни в городах. И, как оказалось, умеют цеплять за душу миллионы людей по всему миру.

Уточнения

Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых.

