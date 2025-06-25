Мокрый, дрожащий и один: история енота, которая растопила сердца по всему интернету

Житель Массачусетса проснулся утром после ливня, чтобы проверить, как перенёс непогоду его дом. Но вместо оборванных веток и влажной травы его на пороге ждал неожиданный гость — крошечный детёныш енота, свернувшийся в комочек. Мокрый, дрожащий и до смерти напуганный.
Так началась история, которая разлетелась по соцсетям и обрела вирусную славу с хэштегом "Баб".
Увидев малыша у своей двери, мужчина не растерялся — он сразу позвонил в местную службу дикой природы. Ответила сотрудница по имени Сара Бирнс и приехала на место меньше чем за час.
"Он был промокший, замёрзший и совсем крошечный. Моё сердце сжалось, когда я увидела, как он смотрел на нас — на задних лапках, в оборонительной стойке, как будто просил не трогать", — рассказала Сара.
На видео, которое Бирнс сняла по пути к дому, видно, как её голос мягко звучит в сторону енота, пока тот пытается казаться храбрым.
Сара укутала зверя в полотенце и положила в переноску. Потом начала обход по району — надеялась, что мать где-то рядом. Увы, безрезультатно.
После звонка в Лейденский центр реабилитации диких животных стало ясно: енот слишком мал, чтобы выжить в одиночку. Его срочно доставили в центр, где он прошёл осмотр у ветеринара.
К счастью, серьёзных повреждений не было. Малыша поместили в карантин и вскоре определили в группу из 24 спасённых енотов. Теперь он под наблюдением — пока не окрепнет настолько, чтобы вернуться в дикую природу.
Енота назвали Баб - и именно он стал неожиданной звездой соцсетей. Фото спасения, маленькие лапки, милая мордашка — всё это моментально стало вирусным контентом.
"Он похож на Енота Ракету из "Стражей Галактики”!", — писали в комментариях.
Новостные издания подхватили волну, и история Баба облетела не только США, но и другие страны. В комментариях — тысячи тёплых слов, пожелания здоровья и признательность тем, кто не прошёл мимо.
История Баба — не просто милая байка для соцсетей. Это важное напоминание о том, что еноты — не "мусорные панды”, как их часто называют в США. Они умные, выносливые и умеют адаптироваться даже к жизни в городах. И, как оказалось, умеют цеплять за душу миллионы людей по всему миру.
Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.