Жестокость раньше 16: в Хабаровске предлагают судить за зоосадизм с 14 лет

Убивали щенков, снимали на видео, выкладывали в сеть. Истории, от которых мороз по коже, в очередной раз заставили задуматься — с какого возраста человек должен отвечать за жестокость?
В Хабаровском крае обсуждается снижение возрастного порога уголовной ответственности до 14 лет - конкретно по статье 245 УК РФ, которая касается жестокого обращения с животными.
Сейчас за подобные преступления можно понести наказание только с 16 лет. Но законодатели предлагают приравнять зоосадизм к ряду тяжких преступлений, за которые ответственность наступает с 14: убийство, терроризм, изнасилование.
Инициативу вновь подняли после серии жестоких случаев, получивших широкий общественный резонанс. Один из них — дело "хабаровских живодерок", где девушки издевались над щенками, наносили им увечья, стреляли, снимали это на видео и делились с подписчиками.
Они были подростками. Уголовного наказания удалось добиться, но только благодаря усилиям правозащитников и общественного давления.
Один из аргументов сторонников изменений — безнаказанность провоцирует повторение. Дети видят, что за издевательства ничего не будет — максимум общественный резонанс.
А значит, нет страха, нет тормозов, нет последствий.
"Мы должны защищать не только животных, но и детей, которые становятся свидетелями этой жестокости", — говорит депутат Владимир Бурматов.
Противники инициативы боятся, что попытка выделить одну статью может потянуть за собой необходимость пересмотра и других. Ведь большинство уголовных статей "включаются" с 16 лет. А выборочное понижение возрастного порога способно создать правовой дисбаланс.
Речь — не только о защите хвостатых.
Если общество не научит уважению к жизни с раннего возраста, насилие перестанет быть исключением — и станет нормой, сообщает transsibinfo.com.
Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.