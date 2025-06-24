Жестокость раньше 16: в Хабаровске предлагают судить за зоосадизм с 14 лет

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Убивали щенков, снимали на видео, выкладывали в сеть. Истории, от которых мороз по коже, в очередной раз заставили задуматься — с какого возраста человек должен отвечать за жестокость?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака дрожит от стресса

В Хабаровском крае обсуждается снижение возрастного порога уголовной ответственности до 14 лет - конкретно по статье 245 УК РФ, которая касается жестокого обращения с животными.

Что хотят изменить

Сейчас за подобные преступления можно понести наказание только с 16 лет. Но законодатели предлагают приравнять зоосадизм к ряду тяжких преступлений, за которые ответственность наступает с 14: убийство, терроризм, изнасилование.

По статье 245 УК за издевательства над животными можно получить штраф от 80 000 рублей или тюремный срок до 3 лет.

Если преступление совершено с особой жестокостью, в группе или на камеру, наказание — до 5 лет и штраф до 300 000 рублей.

Почему об этом заговорили снова

Инициативу вновь подняли после серии жестоких случаев, получивших широкий общественный резонанс. Один из них — дело "хабаровских живодерок", где девушки издевались над щенками, наносили им увечья, стреляли, снимали это на видео и делились с подписчиками.

Они были подростками. Уголовного наказания удалось добиться, но только благодаря усилиям правозащитников и общественного давления.

Сейчас — не пугает. Потому что не наказывают

Один из аргументов сторонников изменений — безнаказанность провоцирует повторение. Дети видят, что за издевательства ничего не будет — максимум общественный резонанс.

А значит, нет страха, нет тормозов, нет последствий.

"Мы должны защищать не только животных, но и детей, которые становятся свидетелями этой жестокости", — говорит депутат Владимир Бурматов.

Но есть и опасения

Противники инициативы боятся, что попытка выделить одну статью может потянуть за собой необходимость пересмотра и других. Ведь большинство уголовных статей "включаются" с 16 лет. А выборочное понижение возрастного порога способно создать правовой дисбаланс.

Важно: это не просто о животных

Речь — не только о защите хвостатых.

Это — о том, какую грань человек переступает и в каком возрасте.

Это — вопрос о нормах, которые закладываются раньше, чем 16 лет.

Если общество не научит уважению к жизни с раннего возраста, насилие перестанет быть исключением — и станет нормой, сообщает transsibinfo.com.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.

