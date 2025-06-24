Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя
От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?
Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок
Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей
Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку
Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом
От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит
5 домашних проблем, которые решит обычный йогурт — без капли бытовой химии
Мокрый, дрожащий и один: история енота, которая растопила сердца по всему интернету

Жестокость раньше 16: в Хабаровске предлагают судить за зоосадизм с 14 лет

2:45
Зоосфера

Убивали щенков, снимали на видео, выкладывали в сеть. Истории, от которых мороз по коже, в очередной раз заставили задуматься — с какого возраста человек должен отвечать за жестокость?

Собака дрожит от стресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака дрожит от стресса

В Хабаровском крае обсуждается снижение возрастного порога уголовной ответственности до 14 лет - конкретно по статье 245 УК РФ, которая касается жестокого обращения с животными.

Что хотят изменить

Сейчас за подобные преступления можно понести наказание только с 16 лет. Но законодатели предлагают приравнять зоосадизм к ряду тяжких преступлений, за которые ответственность наступает с 14: убийство, терроризм, изнасилование.

  • По статье 245 УК за издевательства над животными можно получить штраф от 80 000 рублей или тюремный срок до 3 лет.
  • Если преступление совершено с особой жестокостью, в группе или на камеру, наказание — до 5 лет и штраф до 300 000 рублей.

Почему об этом заговорили снова

Инициативу вновь подняли после серии жестоких случаев, получивших широкий общественный резонанс. Один из них — дело "хабаровских живодерок", где девушки издевались над щенками, наносили им увечья, стреляли, снимали это на видео и делились с подписчиками.

Они были подростками. Уголовного наказания удалось добиться, но только благодаря усилиям правозащитников и общественного давления.

Сейчас — не пугает. Потому что не наказывают

Один из аргументов сторонников изменений — безнаказанность провоцирует повторение. Дети видят, что за издевательства ничего не будет — максимум общественный резонанс.
А значит, нет страха, нет тормозов, нет последствий.

"Мы должны защищать не только животных, но и детей, которые становятся свидетелями этой жестокости", — говорит депутат Владимир Бурматов.

Но есть и опасения

Противники инициативы боятся, что попытка выделить одну статью может потянуть за собой необходимость пересмотра и других. Ведь большинство уголовных статей "включаются" с 16 лет. А выборочное понижение возрастного порога способно создать правовой дисбаланс.

Важно: это не просто о животных

Речь — не только о защите хвостатых.

  • Это — о том, какую грань человек переступает и в каком возрасте.
  • Это — вопрос о нормах, которые закладываются раньше, чем 16 лет.

Если общество не научит уважению к жизни с раннего возраста, насилие перестанет быть исключением — и станет нормой, сообщает transsibinfo.com.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя
От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?
Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок
Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей
Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку
Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом
От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит
5 домашних проблем, которые решит обычный йогурт — без капли бытовой химии
Мокрый, дрожащий и один: история енота, которая растопила сердца по всему интернету
Почему кожа головы сохнет и чешется даже при хорошем уходе — и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.