Любопытство с пелёнок: даже шимпанзе не могут устоять перед чужой ссорой

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему мы подглядываем за людьми в кафе или не можем оторваться от реалити-шоу? Оказывается, в этом мы очень похожи на наших ближайших родственников — шимпанзе.

Фото: Wikimedia Commons by LaggedOnUser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ обезьяны

Новое международное исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, раскрывает, что стремление наблюдать за чужими взаимодействиями возникает у людей с раннего возраста и не является нашей уникальной чертой. Приматы тоже не прочь узнать, кто с кем поругался.

Любопытство с детства и по жизни

В ходе серии экспериментов специалисты из Великобритании и США наблюдали за детьми и шимпанзе. Испытуемым показывали разные видеоролики — одни с участием одного индивида, другие — с социальными сценами.

Выбор испытуемых оказался однозначным: и дети, и шимпанзе предпочитали наблюдать за чужими социальными взаимодействиями.

Более того, исследование показало: и дети, и самцы шимпанзе готовы "заплатить" — отказаться от награды или потратить усилия, лишь бы получить доступ к социальной информации.

"Это означает, что социальное любопытство появляется рано, в развитие человеческого потенциала и объединяется с одним из наших ближайших живых родственников — шимпанзе", — говорит руководитель проекта д-р Лаура Симон Льюис из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Любопытство — не каприз, а стратегия выживания

"Наш серьёзный интерес к жизни других людей — подумайте о глянцевых журналах и шоу о звёздах — похоже, уходит корнями глубоко в эволюционную историю приматов", — добавила она.

Исследователи подчёркивают, что стремление наблюдать за другими может играть решающую роль в выживании.

"Любопытство к тому, что делают окружающие, вероятно, помогло как людям, так и их ближайшим родственникам адаптироваться и процветать в сложных социальных группах", — объясняет соавтор исследования д-р Эстер Герман из Университета Портсмута.

Кстати, раньше уже выяснилось, что шимпанзе умеют общаться, отбивая ритмы по деревьям — своего рода "барабанная речь".

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо. Распространены в Западной и Центральной Африке.

