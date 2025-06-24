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Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни

2:44
Зоосфера

На директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова напал лев. Инцидент произошёл вечером 22 июня — хищник атаковал человека прямо внутри вольера. Сам Зубков оказался в больнице с тяжёлой травмой шеи. Сейчас он общается с врачами с помощью записок и уже начал отдавать распоряжения.

Лев
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лев

Хищник — это всегда риск

Известный дрессировщик и народный артист РФ Аскольд Запашный считает, что трагедии можно было избежать. В комментарии URA. RU он предположил, что Зубков мог нарушить технику безопасности, а сам инцидент стал результатом человеческой ошибки.

"Любое нападение хищника — это всегда ошибка дрессировщика. Животное не может быть виновато, потому что оно действует по инстинктам", — объясняет Запашный.

По его словам, нельзя полагаться на привычку хищника и тем более — терять осторожность.

Без дрессуры и без защиты

Запашный отмечает, что Олег Зубков не дрессировал своих львов в привычном понимании. Он просто находился среди них, демонстрируя зрителям близкий контакт. Такой подход приносил популярность и казался зрелищным — но был крайне рискованным.

"Он не дрессировал животных, он просто был рядом. А я ему не раз говорил: ты слишком самоуверен. Это рулетка", — сказал руководитель Большого Московского цирка.

По словам Запашного, в большинстве зоопарков контакт с хищниками ограничен, но Зубков сознательно шёл на риск: заходил в прайд без защитных средств, проводил время среди львов, "общался" с ними на глазах у посетителей.

Лев не нападал специально

В парке "Тайган" тем временем утверждают: нападение было случайным. Представитель сафари-парка Татьяна Алексагина заявила, что лев не атаковал намеренно, а просто "один раз схватил" Зубкова. Мужчина оказался на пути у животного, и этого оказалось достаточно, чтобы получить тяжёлую травму.

Сейчас — не время для осуждений

Несмотря на все предостережения, Запашный подчёркивает: осуждать Зубкова нельзя. По его словам, сейчас — не момент для обвинений. Главное — усилить технику безопасности и извлечь урок из случившегося.

"Не надо играть в рулетку, думая, что это не произойдёт. Хищник остаётся хищником, и он нападает", — резюмировал артист.

Этот случай стал жестоким напоминанием о том, что даже самая красивая близость с хищником не может отменить его природу — и плата за забывчивость порой слишком высока.

Уточнения

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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