Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда жизнь пишет такие истории, которые сложно придумать нарочно. Именно так случилось в итальянской Монце, где спустя семь лет разлуки африканский серый попугай по имени Джино вернулся к своему хозяину. Он исчез в 2018 году и был найден только весной 2025-го — в измученном состоянии, но живой.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волнистый попугай

Найден среди лошадей

История спасения началась неожиданно: частное лицо заметило необычного попугая, который бродил… среди лошадей рядом с конноспортивным центром Cim в Вилласанте. Он выглядел потрёпанным, с облысевшей шеей, но всё ещё был в состоянии летать.

На место выехали волонтёры из ENPA Монцы. Они подняли тревогу, и вскоре подключились карабинеры, специализирующиеся на защите исчезающих видов (CITES).

Один кольцо — и целая история

Самое удивительное — попугай оказался официально зарегистрированным. Металлическое кольцо на лапке с уникальным кодом позволило проследить его путь с момента рождения. Джино появился на свет в 2004 году на племенной ферме, а в 2005 году был продан человеку по имени Серхио.

Серхио подтвердил: да, это именно тот попугай, которого он потерял семь лет назад. Он подавал заявление о пропаже, искал его — и, как оказалось, не зря.

От человека к человеку — и снова домой

По версии зоозащитников, за эти годы Джино мог сменить нескольких "временных хозяев". Сначала его приютила пожилая женщина, потом — молодой иностранец, который держал его в вольере. Позже, по невыясненным причинам, возможно из-за отсутствия документов, птицу выпустили на волю.

"Это невероятно, я искал его годами", — поделился Серхио в интервью La Stampa.

А Джино, узнав голос хозяина, произнёс своё имя: "Джино".

Не просто история — сигнал каждому

Эта история — не только о трогательной встрече. Это напоминание: микрочипы, идентификация и своевременная регистрация действительно работают. Без кольца на лапе никто бы не узнал, кем был Джино и где его дом.

Кроме того, африканские серые попугаи — вид, находящийся под охраной, для которого требуется соблюдение строгих правил содержания и отчётности. Случай Джино ещё раз подчёркивает, насколько важно ответственно относиться к экзотическим животным, даже если они живут в доме, как члены семьи.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

