Море чуть не стало её могилой: история спасения черепахи, которую не забыть

Она плыла медленно и будто с усилием — морская черепаха Caretta caretta, которую заметили у мыса Императоре, на побережье Форио. Сперва лодочники подумали, что это просто усталость, но, понаблюдав за ней, поняли: с черепахой что-то не так. Началась настоящая операция спасения.
Ольгу (так позже назвали черепаху) подняли на борт рыбаки Доменико, Лука и Симона. Они незамедлительно связались с береговой охраной, специалистами морского заповедника "Королевство Нептуна" и зоологами из Stazione Zoologica Anton Dohrn.
Судя по поведению черепахи, она не могла нормально нырять, что могло указывать на проглоченный пластик - печально частую причину проблем у морских рептилий.
В порту Форио, при поддержке местных рыбаков, Ольге обеспечили необходимые условия. Затем она стала "особым пассажиром" — её аккуратно доставили на материк на судне на подводных крыльях Alilauro. Конечная точка маршрута — центре Turtle Point в Портичи, где уже ждали ветеринары.
Зоологи быстро провели первичный осмотр. Состояние Ольги оценили как стабильное. Если всё пойдёт хорошо, скоро она вернётся в родное море.
"Мы надеемся, что вскоре она оправится и сможет вернуться в своё море", — сказал директор заповедника Антонино Миччио.
История черепахи Ольги — больше, чем просто спасение одного животного. Это доказательство, что даже случайная встреча в море может стать началом большой командной работы — между рыбаками, зоологами, охраной и просто неравнодушными людьми.
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