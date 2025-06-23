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Море чуть не стало её могилой: история спасения черепахи, которую не забыть

1:46
Зоосфера

Она плыла медленно и будто с усилием — морская черепаха Caretta caretta, которую заметили у мыса Императоре, на побережье Форио. Сперва лодочники подумали, что это просто усталость, но, понаблюдав за ней, поняли: с черепахой что-то не так. Началась настоящая операция спасения.

Черепаха на руках у мужчины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черепаха на руках у мужчины

Из моря — в заботливые руки

Ольгу (так позже назвали черепаху) подняли на борт рыбаки Доменико, Лука и Симона. Они незамедлительно связались с береговой охраной, специалистами морского заповедника "Королевство Нептуна" и зоологами из Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Судя по поведению черепахи, она не могла нормально нырять, что могло указывать на проглоченный пластик - печально частую причину проблем у морских рептилий.

Через море — в Turtle Point

В порту Форио, при поддержке местных рыбаков, Ольге обеспечили необходимые условия. Затем она стала "особым пассажиром" — её аккуратно доставили на материк на судне на подводных крыльях Alilauro. Конечная точка маршрута — центре Turtle Point в Портичи, где уже ждали ветеринары.

Зоологи быстро провели первичный осмотр. Состояние Ольги оценили как стабильное. Если всё пойдёт хорошо, скоро она вернётся в родное море.

"Мы надеемся, что вскоре она оправится и сможет вернуться в своё море", — сказал директор заповедника Антонино Миччио.

История черепахи Ольги — больше, чем просто спасение одного животного. Это доказательство, что даже случайная встреча в море может стать началом большой командной работы — между рыбаками, зоологами, охраной и просто неравнодушными людьми.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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