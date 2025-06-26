Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты не умеют жаловаться. Они просто замолкают, меняют повадки — и терпят. А мы, занятые заботами, часто принимаем это за характер или возраст. Вот 8 признаков, по которым можно понять: пушистому другу срочно нужен врач.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Слишком много пьёт — или почти не прикасается к воде

Кот стал лакать воду жадно и часто? Это может быть сигналом от почек или поджелудочной. А вот полное равнодушие к поилке — уже тревожный звоночек со стороны ЖКТ. Если миска полная, а язык сухой — пора к врачу.

Голодовка без причин

Отказ от еды, особенно постоянный, говорит о боли или воспалении. Это могут быть больные зубы, сколы, застрявшая косточка или воспалённые дёсны. Смена вкусов — дело одно, но если любимый влажный корм тоже остался нетронутым, бегом к ветеринару.

Умывается меньше, чем обычно — или слишком навязчиво

Кошки — чистюли от природы. Если шерсть перестала блестеть, а лапки грязные — возможно, питомцу просто больно двигаться. Артрит, лишний вес, слабость. А если, наоборот, он вылизывает себя до залысин — это уже стресс. Или аллергия.

Появился запах изо рта

Кислый, сладковатый или гнилостный запах может указывать на проблемы с зубами, печенью или почками. Самое частое — воспаление дёсен. Кот отказывается от сухого корма, а мягкий ест? Проверьте зубы.

Шишки, припухлости, уплотнения

Неважно, жировик это, синяк или что-то непонятное — новообразования нужно показывать врачу. Чем раньше — тем больше шансов на простое и эффективное лечение. Гладьте кота чаще — не только для ласки, но и для профилактики.

Течёт из глаз и носа

Мокрый нос, чихание, слёзы, слюни — это может быть как банальная простуда, так и аллергия, офтальмологические проблемы или воспаление гланд. Не откладывайте. Лёгкий насморк у кошек быстро превращается в пневмонию.

Рвота стала слишком частой

Редкие срыгивания — норма. Но если кота тошнит регулярно, особенно после еды — это может быть отравление, воспаление ЖКТ или инфекция. Вместе с рвотой часто приходит обезвоживание. Медлить нельзя.

Изменилось поведение

Кот, который раньше мурлыкал у вас на коленях, теперь прячется под кровать? Или наоборот — стал липнуть без повода? Любая внезапная смена привычек — тревожный сигнал. Даже если всё кажется внешне "нормальным".

Кошки не капризничают зря. И если что-то идёт не так — они говорят об этом по-своему. Главное — услышать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



